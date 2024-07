El contundente pedido de Guillermo Francos a los empresarios: "Se van a tener que poner la camiseta"

De la cita participaron Daniel Funes de Rioja, de la Unión Industrial Argentina (UIA); Marcos Pereda, de la Sociedad Rural Argentina; Mario Grinman, de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, y Adelmo Gabbi, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que escucharon al jefe de Gabinete de Javier Milei decir cosas como que "estábamos con 1,5% de inflación diaria, hoy estamos con un 4% de inflación mensual".

"No fue magia, fue gestión. Muchos hablan de que falta gestión, pero para llegar de dónde estábamos en diciembre a donde estamos hoy hizo falta mucha gestión", aseguró Francos, para quien "hay una vocación de cambio" en la sociedad.

"Tenemos un pueblo convencido de que hay que transitar este camino, que es doloroso, para poder llegar a un objetivo de crecimiento", aseguró Francos antes de hablar en nombre de La Libertad Avanza, donde ya se alza como figura prominente.

"Como espacio político somos muy optimistas. Creemos que se dio vuelta la página a la política argentina y la gente está mirando el futuro con una mirada diferente", aseguró el Jefe de Gabinete de Javier Milei.

Hace apenas unos días Guillermo Francos también aseguró que "la gente va a tener que liquidar dólares", y disparó contra los productores agropecuarios que prefieren endeudarse "porque están esperando lo que dice algún trasnochado".

"Si vos operás tu producción solamente con endeudamiento, sin capital, vas a tener un problema", agregó, en lo que podría interpretarse como una puesta de camiseta generalizada.

"Hoy, quizá muchos productores están tomando crédito para no liquidar divisas, porque están esperando lo que dice algún trasnochado que dice va a haber una devaluación del 30%. Entonces dicen: 'Mejor espero, a ver si liquido más tarde. Prefiero endeudarme a una tasa del 25% o 30% y después ver qué pasa con el dólar'. Eso ha generado que no tengas la misma liquidación de divisas que normalmente podrías haber tenido. No va haber devaluación y la gente va a tener que liquidar los dólares", señaló en declaraciones recientes.