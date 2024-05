Guillermo Francos habló sobre el presunto espionaje de Nicolás Posse a Javier Milei y su hermana Karina

“El ex jefe de Gabinete ha presentado su renuncia junto al secretario de la AFI. No hay ninguna cuestión en esto pendiente, por lo menos que yo conozca. Yo no me guío por versiones. Si alguien tiene algo que decir que lo diga donde corresponde”, lanzó Francos desde Casa Rosada refiriéndose también a la renuncia de Silvestre Sívori, el ahora ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia.