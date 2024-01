Guillermo Michel le reclamó a Rogelio Frigerio que "sus diputados defiendan a la provincia"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/MichelGuilleOK/status/1752499414445293970&partner=&hide_thread=false Gobernador @frigeriorogelio si los diputados nacionales que responden a su conducción van a aportar los votos para aprobar la ley sería bueno que en este contexto de “emergencia económica” defiendan los intereses de la provincia y pidan coparticipar parte del impuesto PAÍS. pic.twitter.com/LlWqosIElA — Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) January 31, 2024

En este contexto, agregó: "Considerando la devaluación y la suba de alícuotas del impuesto, la recaudación esperada para el año 2024 por ese tributo es de $8,1 billones".

"Si el 30% de lo recaudado se coparticipa con las provincias, sin afectar lo que actualmente se destina a Anses, Entre Ríos podría recibir $114.210 millones durante el 2024, monto que le daría un 'alivio fiscal' a las finanzas provinciales. En esa línea, adjunto el proyecto de modificación al dictamen para plantear en el recinto", remarcó.

Las idas y vueltas por la coparticipación del Impuesto PAIS

El vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó este martes que el Gobierno no coparticipará con las provincias el Impuesto PAIS y aseguró que "jamás se puso en discusión" el reparto de ese tributo durante una reunión mantenida ayer con gobernadores y dirigentes de la oposición, algo que los gobernadores desmienten.

"Jamás existió en la conversación la coparticipación del impuesto PAIS", aseguró Adorni en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada.

Tal como lo había hecho anoche la Oficina del Presidente, el Gobierno desestimó así que se hubiera comprometido con un grupo de gobernadores coparticipar los fondos obtenidos por el tributo, que tiene una alícuota del 30% sobre las transacciones con moneda extranjera en el mercado minorista.

Esa versión surgió tras la reunión que gobernadores de Juntos por el Cambio y diputados de bloques opositores dialoguistas tuvieron el lunes con funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos el ministro del Interior, Guillermo Francos, para encontrar acuerdos ante el debate del proyecto de ley "Bases" en Diputados.

Adorni indicó que antes de la conferencia de prensa se había reunido con el ministro Francos para evaluar el resultado del encuentro con los gobernadores.

"Lo que los medios (de comunicación) levantaron del impuesto PAIS, no solo que no se habló en la reunión, sino que no está en discusión. Fueron versiones que, por alguna misteriosa razón, llegaron a los medios y que revisten de total falsedad", aseguró.