Nueva embestida de Javier Milei contra los medios: "Abstinencia de pauta"
El Presidente volvió a criticar a los periodistas por su cobertura del quehacer nacional.
El presidente, Javier Milei, afirmó este martes que a los medios de comunicación "les agarró una abstinencia de pauta" al disertar en el Evento Institucional de VALO (Banco de Valores), llevado a cabo en el MALBA.
Durante su discurso, Milei apuntó contra el periodismo y los medios tradicionales por la cobertura de su gestión económica.
El Presidente denunció que existe una brecha histórica entre lo que muestran los indicadores económicos oficiales y lo que comunican los noticieros y explicó que si un extraterrestre llegara al país y mirara únicamente los números del Boletín Oficial, concluiría que el camino de la reconstrucción es maravilloso.
Por el contrario, Milei acusó que si ese mismo marciano prende la televisión, pensaría que la Argentina va directo al peor de los infiernos.
De esta manera, el Presidente vinculó directamente el tono crítico del periodismo con la drástica reducción y eliminación del esquema tradicional de publicidad oficial del Estado que implementó desde el inicio de su mandato.
Javier Milei disertó en el Evento Institucional de VALO en el MALBA
"Periodistas de mierda": otro violento posteo Javier Milei para defender a José Luis Espert
El presidente Javier Milei volvió a utilizar sus redes sociales para descargar otra feroz embestida contra los medios de comunicación, otra vez lleno de agravios y exabruptos, con la intensón de ratificar su apoyo con el excandidato de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert.
En un extenso y furioso descargo, el mandatario recurrió a insultos explícitos y descalificaciones generalizadas, afirmando que al "95% de los periodistas" no se los odia "lo suficiente". El detonante de su ira fue una resolución judicial en los Estados Unidos, parcialmente favorable para el exdiputado.
El inicio del texto compartido por el jefe de Estado marcó el tono de lo que sería una de sus publicaciones más agresivas hacia el ejercicio periodístico: "PERIODISTAS DE MIERDA (95%)", rezaba el encabezado en mayúsculas sostenidas.
A lo largo del comunicado, Milei no ahorró agravios institucionales y personales hacia los trabajadores de prensa, tildándolos de "miserables", "operadores", "basura mediática" y acusándolos de formar parte de un engranaje que "vive de operar, mentir, difamar y ensuciar".
El ataque del Presidente culminó con una frase de extrema hostilidad que encendió las alarmas en los sectores que defienden la libertad de expresión. "Es por eso que NO ODIAMOS LO SUFICIENTE A LOS PERIODISTAS", insistió.
El motivo del descargo de Javier Milei: la situación judicial de José Luis Espert
La furia presidencial se desató luego de que se conociera una resolución de la Justicia de Estados Unidos vinculada a las denuncias de presunto financiamiento irregular que en su momento salpicaron a José Luis Espert.
En este sentido, el Presidente aseguró que a Espert le "destruyeron la reputación" y "le arruinaron la vida" mediante lo que definió como una "operación política y mediática infame".
Según el mandatario, los tribunales norteamericanos aceptaron la declaración de inocencia respecto al delito de narcotráfico de la persona que los medios vinculaban originalmente con el economista liberal. Se trata de Fred Machado, a quien no eximieron de otros tantos delitos como fraude y evasión.
Milei cruzó con ironía a quienes sostuvieron las sospechas, cuestionando que se pudiera acusar a Espert de lavar dinero narco. Además, les exigió a "muchos periodistas y muchos políticos" que pidan disculpas públicas, aunque vaticinó que no lo harán porque "viven de destruir gente honesta".
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