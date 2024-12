Habló el abogado de Edgardo Kueider: "El hecho punible no es grave"

abogados Kueider.mp4

Respecto del departamento donde alojarán a Kueider, el abogado deslizó: "El traslado también lo va a determinar el juez, tanto el día como la hora". Además, contó que "el hecho punible no es grave y la expectativa de pena no es alta", razón por la cual "esta medida se está concediendo porque no tienen arraigo en el país". Cabe destacar que la defensa solicitó "libertad ambulatoria plena", aunque consideró que el arresto domiciliario "es un acto de justicia, porque no va a haber encierro penal".

En relación al vínculo que une al senador con su secretaria, el abogado aseguró que "ambos declararon que son allegados".

Unión por la Patria solicitó la expulsión de Edgardo Kueider del Senado

Un verdadero escándalo envuelve al senador Edgardo Kueider, luego de que fuera detenido en Paraguay, tras intentar pasar desde Brasil a Ciudad del Este con 201 mil dólares, 446 mil pesos y 3,9 millones de guaraníes sin declarar. Ante esto, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) de Argentina abrió una investigación preliminar mediante la cual ya se solicitaron medidas respecto al patrimonio del senador.

Por esta razón, el interbloque de senadores y senadoras de Unión por la Patria solicitó en la tarde de este jueves el desafuero de Kueider, con un contundente escrito que también plasmaron en redes sociales. El mismo ingresó a las 17 en el Senado y lleva la firma de titular del bloque de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio; el presidente del bloque Frente Nacional y Popular, José Mayans; y la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti.

En el comunicado que compartió el interbloque en redes sociales, sostienen: "Los y las integrantes del Interbloque Unión por la Patria del Senado de la Nación requerimos a este cuerpo la expulsión del Senador Edgardo Darío Kueider en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional por inhabilidad moral sobreviniente dada por la gravedad de los hechos de público conocimiento".

El comunicado completo de UxP

