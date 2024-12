Edgardo Kueider fue imputado por "tentativa de contrabando"

El senador fue detenido el martes por la noche tras intentar pasar desde Brasil a Ciudad del Este con 201 mil dólares, 446 mil pesos y 3,9 millones de guaraníes sin declarar, por lo que se confirmó que quedará preso, al tiempo que pedirá licencia mientras dure la investigación.

kueider La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) de Paraguay procedió al secuestro del dinero sin declarar

En la única declaración que hizo a la prensa, Kueider habló con medios paraguayos donde no brindó mayores precisiones, aunque aseguró que la plata del escándalo no era suya: "No tengo que justificar nada porque no es mío el dinero", aseguró.

Además, el senador por la provincia de Entre Ríos dijo que pedirá licencia en la Cámara de Senadores para que “no haya ningún tipo de impedimento a la hora de que se lo investigue”.

Edgardo Kueider no declaraba su patrimonio desde 2021

En las últimas horas se supo que el senador detenido no presentaba declaraciones juradas desde 2021. Tras el escandaloso arresto, se abrió una causa paralela en Argentina por posible contrabando de divisas.

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) de Argentina abrió una investigación preliminar mediante la cual ya se solicitaron medidas respecto al patrimonio del senador. En este sentido, se investigará el patrimonio del funcionario para determinar los orígenes del dinero. Tras recolectar el material probatorio, Kueider deberá dar sus propias explicaciones ante la Justicia.

Hasta el momento se sabe que la última declaración jurada de Kueider ante la Oficina Anticorrupción (OA) fue presentada en 2021. Allí, el senador dijo tener en su patrimonio solamente 8.500 dólares en efectivo.

Edgardo Kueider declaracion jurada 2021

Los detalles de la detención de Edgardo Kueider

El legislador fue detenido el martes por la noche en medio de un control de rutina en el Puente Internacional de la Amistad, que une Ciudad del Este con la brasileña de Foz de Iguazú.

El Director Nacional de Migraciones de la República del Paraguay, Jorge Kronawetter, dio detalles sobre cómo fue la detención del senador: “Esta persona se presentó a hacer su trámite de ingreso a nuestro país, donde presentó la documentación correspondiente. Informó que ingresaba con la categoría de turista, que es la denominación que le corresponde a un ingreso transitorio que puede ser como máximo 90 días”, dijo el funcionario del país vecino.

kueider Kueider quedó a disposición del fiscal Edgar Benítez, de la Unidad Fiscal N°2 especializada en contrabando

“Al salir de la zona de migraciones se hizo la inspección vehicular del rodado que traía y se encontró el dinero", informó el funcionario sobre el dinero que estaba sin declarar. "Diez mil dólares es el máximo que uno puede mover en la frontera. Se presenta una declaración si es una suma mayor", explicó.

Por su parte, Oscar Orué, director nacional de Ingresos Tributarios de Paraguay (DINT), el procedimiento administrativo contra el senador argentino podría demorar 90 días.

“Nosotros pusimos controles exhaustivos en el horario de la madrugada porque tenemos denuncias de que en ese horario se intentaba introducir mercadería de contrabando. Cuando hacemos el procedimiento, dijo que era un senador oficialista, y presentó la documentación. Nos llamó la atención el horario y la condición que ostenta en argentina, un senador nacional”, amplió el funcionario paraguayo en declaraciones radiales.