Paro docente: el Gobierno amenaza con sanciones si Ctera no garantiza el 75% de asistencia
Así lo advirtió el Ministerio de Capital Humano al recordar que se encuentra en vigencia la reforma que estableció a la educación como “servicio esencial”.
Como se sabe, el próximo lunes no habrá clases en todo el país debido al paro convocado por Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera); medida que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se extenderá hasta el martes 4 por disposición de los gremios porteños.
En cuanto a la convocatoria nacional, la Confederación indicó que se dispuso luego de la "permanente negativa" que presenta el Gobierno para otorgar mayor presupuesto y entablar una mesa de diálogo para encarar una nueva negociación que permita actualizar los alicaídos salarios del sector.
La medida coincide con la vuelta a clases prevista tras el receso invernal en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, e impactará en todo el país y en los tres niveles educativos: inicial, primario y secundario.
Ante la convocatoria, el Gobierno Nacional amenazó con sanciones para Ctera y los docentes que cumplan con el paro al señalar que “se encuentra plenamente vigente” la reforma laboral que, en uno de sus aspectos clave, establece a la educación como “servicio esencial”.
Así lo recordó este viernes el Ministerio de Capital Humano, afirmando que "se encuentra plenamente vigente la Ley N°27.802 de Modernización Laboral, que establece a la educación como servicio esencial".
La cartera de la que depende la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Horacio Torrendell, indica que "el artículo 101 de la norma dispone la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio durante las medidas de acción directa".
"Dicha norma asegura el cumplimiento de los servicios mínimos y de los porcentajes de operatividad previstos en ella, evitando la interrupción total de las actividades y resguardando el derecho a aprender de los estudiantes de todos los niveles", agrega el comunicado oficial.
Y advierte que el incumplimiento de ese porcentaje de prestación del servicio por parte de los docentes y sus representantes sindicales “será sancionado por los medios legales aplicables", ratificando el “compromiso” de la cartera dirigida por Sandra Pettovello por “el cumplimiento de la legislación en vigor”.
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