Paro docente: el Gobierno amenaza con sanciones si Ctera no garantiza el 75% de asistencia

La cartera de la que depende la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Horacio Torrendell, indica que "el artículo 101 de la norma dispone la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio durante las medidas de acción directa".

"Dicha norma asegura el cumplimiento de los servicios mínimos y de los porcentajes de operatividad previstos en ella, evitando la interrupción total de las actividades y resguardando el derecho a aprender de los estudiantes de todos los niveles", agrega el comunicado oficial.

Y advierte que el incumplimiento de ese porcentaje de prestación del servicio por parte de los docentes y sus representantes sindicales “será sancionado por los medios legales aplicables", ratificando el “compromiso” de la cartera dirigida por Sandra Pettovello por “el cumplimiento de la legislación en vigor”.