Manuel Adorni informó su siguiente paso en el Gobierno y las redes lo liquidaron: "Chorro"
Adorni sigue en el ojo de la tormenta tras presentar una declaración jurada que dejó más dudas que certezas. Y los internautas reaccionaron.
Durante la noche de este miércoles, Manuel Adorni realizó la tan esperada presentación de su declaración jurada, acompañada de una entrevista para la señal La Nación+, donde el jefe de Gabinete dejó más ruido y escándalo que certezas y tranquilidad para el gobierno de Javier Milei, silencioso en medio del turbulento momento.
Tras ello, este jueves por la tarde escribió en su cuenta de X: "Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno. Fin", ratificando su continuidad al frente de la Jefatura de Gabinete libertario.
La reacción en redes sociales al mensaje de Manuel Adorni tras la declaración jurada
Luego del mensaje del funcionario libertario, los internautas no tardaron en reaccionar con feroces comentarios: "Hijo de una gran puta. Choro de mierda te cagaste en todos los argentinos vos, Milei, Karina y el resto", escribió un usuario en X, ante la publicación de Adorni.
Otros, en tanto, indicaron: "Renunciá viejo, estás hundiendo lo que queda de este Gobierno"; "Banco a este gobierno, pero lo tuyo es un delito. Deberías ir en cana igual que Cristina. Das vergüenza. Hacerle un favor a Javier y renunciá. Fin"; "Chorrooooo, vos y todos los que te defienden, siempre lo mismo se hacen ricos robando a todos los argentinos, ¿hasta cuándo?"; fueron algunos de los comentarios de argentinos que estallaron.
"Un gobierno sin gestión, si estuviste meses tratando de dibujar tu declaración jurada y tuviste que mandar fruta con los bitcoins que ni el experto en Bitcoins acá en Argentina compraba en 2015 y esconderte atrás del régimen simplificado de ganancias. Estás terminado. FIN", lanzó otro usuario de X.
Por su parte, un libertario escribió: "Deberías presentarle la renuncia al Presidente. Sería un gesto de grandeza se tu parte. El Presidente no se merece que lo esmerilen por tu torpeza. Te banqué, pero perdiste credibilidad. Tu palabra se devaluó peor que el peso. Un cordial saludo".
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