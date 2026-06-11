Manuel Adorni informó su siguiente paso en el Gobierno y las redes lo liquidaron: "Chorro"

Otros, en tanto, indicaron: "Renunciá viejo, estás hundiendo lo que queda de este Gobierno"; "Banco a este gobierno, pero lo tuyo es un delito. Deberías ir en cana igual que Cristina. Das vergüenza. Hacerle un favor a Javier y renunciá. Fin"; "Chorrooooo, vos y todos los que te defienden, siempre lo mismo se hacen ricos robando a todos los argentinos, ¿hasta cuándo?"; fueron algunos de los comentarios de argentinos que estallaron.