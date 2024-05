Héctor Daer destrozó a Rodrigo de Loredo tras la aprobación de la Ley Bases

Sobre el tratamiento de la ley en el Senado, el dirigente sindical señaló que: "Creemos que en el Senado vamos a tener el debate necesarios para poder esclarecer este proyecto que desfavorece a los trabajadores".

Qué dijo Daer sobre el voto de De Loredo en el debate por la Ley Bases

El jefe de bancada radical levantó la voz para mostrar sus diferencias con el Gobierno nacional. Eso sí, aprobó la Ley Bases y el paquete fiscal y hasta recibió el agradecimiento del propio Javier Milei. La coherencia de Stolbizer y la performance de la Coalición Cívica.

"Somos reformistas, básicamente significa que estamos a favor de los cambios y somos plenamente conscientes de que la inercia de políticas populistas nos depositaron acá, una Argentina con el 60% de pobreza. Las revoluciones son más atractivas, pero a lo largo de la historia, casi nunca dan resultado”, comenzó su discurso Rodrigo De Loredo.

Además destacó los cambios que introdujo la UCR, particularmente, el tema de delegaciones especiales al Presidente. Sin embargo, dejó un fuerte reclamo por no introducir en el proyecto la reforma laboral propuesta por su espacio.

De Loredo cuestionó el paquete fiscal, que se debatió al mismo tiempo que la Ley Bases, y hasta aprovechó para cuestionar a los expresidente Néstor Kirchner y Cristina Fernández: “El paquete fiscal moldea una sociedad que nos incomoda, moldea un futuro que nos incomoda. En ningún lado aparece un plan productivo. Acudir a viejas herramientas me hace preguntarles: ¿dónde estuvo el cambio? Exageradas moratorias, exagerados blanqueos, no solo vuelven a premiar a los incumplidores, no solamente garantizan que en la Argentina el que paga en tiempo y forma es un gil. Ahora, pasa a ser un héroe el que fuga. Me pregunto si para el presidente Néstor Carlos (Kirchner) que fugó todo el patrimonio de Santa Cruz, o Cristina Fernández que declaró en su libro haber fugado, son héroes o heroínas”.

Para cerrar, y de manera efusiva, dejó en claro que su bloque votaría a favor, pero dejó una advertencia: “Este bloque no va a acompañarlos a ustedes, va a acompañar al pueblo de la República Argentina que alberga una esperanza, que la ha convertido en una religión porque es una fe que ustedes han sabido consolidar con esa prédica bíblica, que las tablas de moisés, que las fuerzas del cielo, pero la historia ya conoce de quienes venían con la Biblia en las manos, los esperaban con las tierras, les prometieron rezar y cerrar los ojos. Cunaaod slos abrieron, los sorprendieron con la biblia en las manos y se quedaron con las tierras. Vamos a estar observando”.

Y añadió: “Este bloque viene a decirle al Gobierno que le da una cosa y le quita otra: este bloque le viene a dar las herramientas y le viene a quitar las excusas con las que gana tiempo. Lo que ustedes dicen se escucha bien y fuerte, pero no sucede en la realidad, y aparecen las excusas. Sepa que el pueblo argentina da su número para que el Gobierno tenga sus herramientas y que la scoedad, después de un ajuste sin gestión, que pulverizó jubilaciones, pueda ver la luz al final del túnel. La suerte está echada y ya no hay más excusas.