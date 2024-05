Horacio Cabak se tiró arriba de la granada: defendió que la gente pueda morir de hambre

"¿Se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir? Va a llegar un momento donde la gente se va a morir de hambre, con lo cual va a decidir alguna manera para no morirse. Entonces, no necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad de consumo porque a la postre alguien lo va a resolver", sostuvo el Presidente argentino.