Horacio Rodríguez Larreta dijo que "el PRO perdió identidad" y adelantó que será candidato

"Yo dije hace un año que no había que entregarle el PRO a Milei. Hoy no sé bien qué es el PRO, perdió identidad", afirmó el ex jefe de Gobierno porteño, señalando como ejemplo que "la semana pasada decían que había que investigar a fondo lo de las criptomonedas y dos días después votan en contra de la comisión investigadora en el Senado”.