Horacio Rodríguez Larreta presentó "Metrópolis", en el marco de la "Segunda Transformación de Buenos Aires"

Vigilancia Predictiva: Implementar software de IA en la red de cámaras de la Ciudad para prevenir delitos antes de que ocurran mediante el análisis de patrones.

Anillo Digital 2.0: Reforzar los controles en los accesos a la Capital con tecnología de reconocimiento facial y patentes de última generación.

4. Ciudad Digital y Eficiencia

Burocracia Cero: Digitalizar el 100% de los trámites pendientes y utilizar la identidad digital (blockchain) para la gestión segura de documentos personales.

Gestión de Datos: Utilizar el "Tablero de Control" (marca registrada de su gestión) para que el vecino pueda auditar en tiempo real el cumplimiento de las metas de gobierno.

¿En qué se diferencia de su gestión anterior?

Mientras que la "primera transformación" (2015-2023) se centró en grandes obras de infraestructura (Paseo del Campo, Viaductos, Metrobús), esta "segunda fase" pone el foco en la economía del conocimiento, la sustentabilidad y el uso de la tecnología para mejorar la calidad de vida sin necesidad de grandes movimientos de cemento.

Larreta presenta este proyecto desde su rol legislativo, buscando generar consensos con otras fuerzas políticas para que estas transformaciones se conviertan en políticas de Estado a largo plazo.

Las palabras de Larreta en la presentación de "Metrópolis"

En este sentido, manifestó: "Yo estoy convencido que la Ciudad de Buenos Aires tiene todo para convertirse en una gran metrópolis, pero no cualquiera, sino una que esté pensada para la vida real y cotidiana de la gente. Segura, para vivir sin miedo. Que vibre, con pasión, resiliente. Y una metrópolis abierta, para escuchar y cumplir".

Y añadió: "Y esa es la Ciudad que soñamos construir, pero para hacerlo nos falta algo más, nos falta una segunda transformación de Buenos Aires. Una transformación que profundice lo que ya hicimos, que recupere este último tiempo perdido, pero sobre todo que se anime a ir por mucho más".

"Y esta segunda transformación empieza en el sur, porque ahora le toca al sur, porque es ahí donde el ajuste pegó más fuerte, pero también es ahí donde hay mayor posibilidad de crecimiento urbano y humano", continuó.

Finalmente, dijo: "No alcanza que la Ciudad funcione, si no funciona para todos. La pregunta que tenemos que hacernos es si vamos a seguir mirando para otro lado".

Embed - SEGUNDA TRANSFORMACIÓN DE BUENOS AIRES