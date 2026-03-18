Horacio Rodríguez Larreta no descarta un frente anti Milei junto al peronismo: "Con LLA no tengo nada que ver"
El exjefe de Gobierno porteño volvió a mostrarse crítico con el Gobierno Nacional y no descarta tender puentes con la oposición a Javier Milei.
Tras su reciente lanzamiento de "Metrópolis", el actual legislador porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reapareció este miércoles en el canal de streaming Gelatina marcó un punto de inflexión en la política porteña, donde se mostró crítico y muy alejado de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO y no descartó un gran frente anti Javier Milei con el peronismo.
En una distendida pero definiciones cargadas entrevista con Pedro Rosemblat, el exjefe de Gobierno y actual legislador de la Ciudad dejó en claro su estrategia de cara a 2027: un armado propio, alejado de los extremos y con posibles puentes tendidos hacia el peronismo no kirchnerista.
La entrevista se produce apenas horas después de que Larreta presentara "Metrópolis", su nuevo think tank enfocado en la Ciudad de Buenos Aires. Este espacio es el motor de lo que él denomina la "Segunda Transformación de Buenos Aires", una ambiciosa agenda legislativa que comenzó a rodar tras su asunción en la Legislatura porteña en diciembre de 2025.
Con este movimiento, Larreta confirma que su prioridad vuelve a ser el distrito que gobernó durante ocho años, posicionándose como el principal retador del oficialismo nacional en territorio porteño.
Horacio Rodríguez Larreta y una distancia total con La Libertad Avanza
Ante la consulta sobre posibles alianzas o una gran interna con el partido de Javier Milei, Larreta fue tajante: "¿Con ellos? No. Con La Libertad Avanza no tengo nada que ver".
De esta manera, el legislador descartó cualquier tipo de convergencia electoral con el "modelo libertario", marcando una frontera ideológica insalvable.
Incluso al ser consultado por figuras como Manuel Adorni, Patricia Bullrich o Pilar Ramírez como posibles candidatos del oficialismo en la Ciudad, Larreta evitó entrar en el juego de las chicanas personales, pero ratificó su postura opositora. Dijo no celebrar los errores ajenos, respecto a los recientes escándalos el jefe de Gabinete, que se posiciona como posible candidato porteño.
"La Libertad Avanza va a poner al mejor candidato posible, sea Adorni, Patricia o Pilar. Pero a quien pongan, yo voy a tener una posición diferente", sentenció el exjefe de Gobierno,
Lo más llamativo de la charla fue la apertura de Larreta hacia sectores del peronismo, un gesto que busca ensanchar su base electoral por el centro. En un intercambio directo con Rosemblat, el referente de "Metrópolis" reconoció puntos de contacto.
"Yo sé que vos sos peronista y escucho cosas que decís, y a veces coincido. He trabajado con gente que viene del peronismo durante toda mi carrera", afirmó Larreta, dejando la puerta abierta a un frente de "unidad porteña" contra libertarios.
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