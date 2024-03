El PRO al rojo vivo: Rodríguez Larreta rechazó que Macri presida el PRO y cargó contra Bullrich

rodriguez larreta y macri.png

“No creo en la fusión ni en el cogobierno”, sentenció y anticipó que no conformará la dirección del partido amarrillo. El ex alcalde porteño advirtió además que no será “parte de la entrega del PRO a Milei” en referencia a la fusión que proponen algunos referentes del espacio.

“Toda las declaraciones y actitudes van a esa dirección y yo lo digo, estoy en contra”, sostuvo sobre las intenciones de Macri de cerrar un acuerdo con los libertarios, y completó: “El PRO debe ser una oposición responsable: apoyar lo que coincidimos, señalar la diferencia y proponer mejoras”.

Macri no fue el único contra el que apuntó, la hoy ministra de Seguridad, extitular del PRO también fue cuestionada por Rodríguez Larreta: “Patricia abandonó los valores originales del PRO desde el momento en el que es parte de un gobierno que agrede al que piensa diferente, de un gobierno con una actitud personalista".

bullrich larreta

Asimismo, recordó: “Hace tres meses que en campaña me ofreció ser jefe de Gabinete, que es uno de los cargos más importantes del gobierno. Si tiene una visión tan crítica mía es medio contradictorio que ahora salga a pegarme”.

“Una de las cosas por las que no fue mal es por este nivel de agresión entre nosotros”, planteó y respaldó el Pacto de Mayo convocado por el mandatario.

“El acuerdo del 25 de mayo debe surgir desde el respeto y el diálogo genuino”, concluyó Rodríguez Larreta.