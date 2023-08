Horacio Rodríguez Larreta sobre el secuestro de su padre en la dictadura: "Racing lo salvó"

“Yo vivía con mi papá; mis viejos estaban separados y esa noche yo dormía con él en la cama, tendría 10 u 11 años. Vino la chica que trabajaba en casa y le dijo ‘señor, lo están buscando abajo’”, recordó el precandidato al ser entrevistado en el ciclo “Caja Negra”, de Filo News.

A las puertas del domicilio, en efecto, había un Falcon verde con varios ocupantes que venían a buscar al dueño de casa, quien accedió a la solicitud sin oponer resistencia. El niño Horacio, en tanto, siguió durmiendo.

Recién al día siguiente se enteró que se habían llevado a su padre y que esa noche no había regresado regresado, y lo haría durante bastante tiempo.

“Al otro día a la mañana era raro que no estuviera. La chica dijo que lo llamaron y no volvió. Un sereno, un encargado de al lado, dijo que se lo habían llevado en un Falcon”, contó. “Estuvo chupado y zafó porque era presidente de Racing”, subrayó.

Rodríguez Larreta recordó que “justo jugaba Racing contra River, en cancha de Racing... No me olvido más, ganamos 3 a 2... Y la prensa deportiva empezó a decir ‘qué pasa que el presidente de Racing no fue a ver el partido, que no está’. En ese momento, en la prensa política no aparecía nada de esto, pero él zafó porque se hizo pública su desaparición a través de los medios deportivos”.

De manera que por la repercusión que el caso tuvo durante esas jornadas en medios deportivos y el rol fundamental que cumplió su tío Augusto para difundir el secuestro de su padre, a los diez días fue liberado. “Racing le salvó la vida”, concluyó el precandidato presidencial.