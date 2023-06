Horacio Rodríguez Larreta encabezó una reunión de urgencia de la mesa nacional del PRO

De acuerdo con ámbito.com, la reunión buscaba atenuar las disidencias que se dieron principalmente en el discurso público -tanto en entrevistas como en redes sociales- de los dirigentes del espacio.

Las críticas de Mauricio Macri a Horacio Rodríguez Larreta

El ex presidente Mauricio Macri al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez, por querer sumar a Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio.

"Me entristece toda esta discusión y creo que no es oportuna. Nunca he creído en las decisiones improvisadas, menos superficiales o fuera de tiempo: faltan ocho días para el cierre de alianzas", sostuvo Macri en declaraciones radiales.

El ex mandatario continuó: "No entiendo por qué tanta improvisación y superficialidad. En qué momento se hizo un debate interno, amplio, respetuoso para analizar pros y contras de esto, sobre todo a la luz del proceso electoral cordobés".

“No se le puede faltar el respeto así a los candidatos y ciudadanos cordobeses. Los que proponen esto de esta manera no entienden y no conocen a los cordobeses", lanzó, en alusión al jefe de Gobierno porteño, principal impulsor de la incorporación del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, a Juntos por el Cambio.