Horacio Rodríguez Larreta evitó confrontar con Martín Llaryora

"No creo en la confrontación, no entro en la pelea. Pelear argentinos contra argentinos no va más. Quien no piensa como yo no es el enemigo. Yo propongo la construcción de una mayoría que impulse cambios que transformen la Argentina y perduren en el tiempo", sostuvo el mandatario porteño en diálogo con Cadena 3, al ser consultado por los dichos de Martín Llaryora el domingo tras el triunfo de su partido en la capital provincial.