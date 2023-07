Larreta volvió a disparar contra Bullrich: "No creemos en el 'mátenlos'"

"No creemos en el 'mátenlos', pero sí creemos en que hay que hacer las cosas bien para ganarle al kirchnerismo y que no vuelva nunca más. Y la forma de que no vuelva más es gobernando bien, como pasó en la Ciudad. Cuando dijimos 'mátenlos', volvieron y eso no sirve", insistió Rodríguez Larreta durante una recorrida en el barrio porteño de Belgrano.