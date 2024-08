Mariano Cúneo Libarona chicaneó a Horacio Rodríguez Larreta: "¿Quién es?"

"¿Dónde está la libertad si no hay derecho a la diversidad?" escribió Rodríguez Larreta en su cuenta en X pocas horas después de presentar en sociedad su nuevo espacio político Movimiento al Desarrollo (MAD). El jefe de gobierno porteño sumó además el video con las escandalosas declaraciones de Cúneo Libarona ante la Comisión de Mujeres y Diversidad en la Cámara Baja.

cuneo libarona larreta

Consultado sobre la publicación de Rodríguez Larreta, Cúneo Libarona lo ninguneó. "¿Quién es Larreta? Ah, el de Racing", aseguró en diálogo con TN.

Tanto Rodríguez Larreta como Cúneo Libarona están vinculados al club de Avellaneda y no solo como hinchas, ya que el padre del ex precandidato del PRO fue presidente de Racing y Cúneo Libarona, es hoy uno de los responsables del Departamento de Legales el club.

"Acá hay muchos vivos que aprovechan", siguió el ministro de Justicia y señaló: "Larreta ahora apareció".

"Los invito al Congreso. Me expresé, en parte, porque quedó donde digo que hay dos sexos, varón y mujer, que es según la biología, y no seguí", intentó explicar Rodríguez Larreta y se justificó: "yo no me referí a la orientación sexual y es obvio que cada uno puede autopercibirse como quiere y que sea libre y feliz".

cuneo libarona

Las declaraciones de Cúneo Libarona fue objeto de una catarata de críticas de todo el arco político, menos de los libertarios.

"Con las cuestiones de género se hicieron muchos negociados" dijo y apuntó contra el ex Ministerio de la Mujer, al mismo tiempo que afirmó que se "aprovechan para decir cosas que no son ciertas".

"Dije textual la idea del presidente Milei, sentar las bases de su pensamiento, que yo comparto", agregó.