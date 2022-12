Rodríguez Larreta denunciará al Gobierno por incumplir el fallo de la Corte

Embed

En ese sentido, el jefe de gobierno porteño aseguró que Alberto Fernández “quiere quebrar el orden constitucional”, luego de que el Poder Ejecutivo Nacional anunciara que no acatará el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el porcentaje de coparticipación que el Presidente le quitó a la Ciudad de Buenos Aires.

Larreta añadió además que la decisión del mandatario nacional es de “altísima gravedad institucional” que “pone en riesgo las bases de nuestra democracia”.

Ayer, el Alberto Fernández tomó la decisión de no acatar un fallo de la Corte Suprema de Justicia, un fallo que, por unanimidad, ordena que inmediatamente el Estado Nacional restituya a la Ciudad el 2.95% de la masa coparticipable.

“El Presidente decidió quebrar el orden constitucional, violar por completo el Estado de Derecho y atentar contra la democracia”, advirtió.

El jefe de gobierno porteño recordó también que el Presidente decidió presentar una recusación contra todos los jueces de la Corte para evitar que participen del proceso. “Esto no es en contra de la Ciudad. Es en contra de la Constitución, de la seguridad jurídica en nuestro país. Es en contra de cualquier posibilidad de desarrollo. ¿Quién va a confiar en un país donde no se respetan las decisiones de la Justicia? ¿Quién va a invertir? ¿Quién va a generar trabajo? ¿Qué podemos esperar los argentinos si el propio Presidente no cumple la ley?”, se preguntó.

Y añadió: “Es un ataque específico contra los millones de argentinos que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires y contra los muchos millones más que todos los días la visitan, que vienen a estudiar, a trabajar, a atenderse en los hospitales”.