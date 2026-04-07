Quién es María Florencia Zicavo, la nueva síndico general del PAMI

Uno de los casos más relevantes se registró en gastroenterología, donde un prestador con dos quirófanos informó haber realizado 283 prácticas en 95 pacientes en apenas cinco horas, un nivel de actividad que, según los auditores, excede ampliamente cualquier parámetro razonable.

Las irregularidades se suman a denuncias por fraude, sobrefacturación y recetas apócrifas, que derivaron en sumarios administrativos, sanciones y presentaciones judiciales por maniobras de gran escala.

En ese marco, el organismo también avanzó en cambios en el sistema de provisión de insumos. En junio de 2025, el PAMI eliminó el retiro por farmacia de pañales y dispuso su compra mediante licitación pública. Desde la entidad señalaron que la medida buscó terminar con “uno de los negocios más vergonzosos” y estimaron un ahorro anual cercano a los 5 mil millones de pesos, con reglas orientadas a la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos.

Decreto 220/2026:

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