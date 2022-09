Toma de colegios: Larreta ratificó que padres "tendrán que hacerse cargo"

"Los adultos tenemos que ser ejemplo de nuestros chicos y hay que aceptar las consecuencias de nuestros actos", subrayó el funcionario.

“Hay algunas escuelas de la ciudad tomadas por grupos muy chicos de estudiantes, en algunos casos apoyados por adultos irresponsables que le están sacando el derecho a estudiar a casi cinco mil alumnos”, precisó sobre las tomas que siguen en 12 colegios.

En este sentido, Larreta aseguró que los problemas “nunca se solucionan desde el autoritarismo y la violencia” y por eso dijo que su administración “no va a dialogar con los que anulan el diálogo”.

“Con los que mantengan las tomas vamos a ser inflexibles”, advirtió. “No vamos a permitir que algunos pequeños grupos marquen el ritmo de la educación en la ciudad de Buenos Aires la educación”, sostuvo Larreta.

Asimismo, el jefe de Gobierno porteño también insistió en que se cumplirá con el calendario escolar de 192 días en CABA. "Como dijimos siempre, cada día vale. Tenemos nuestro objetivo de 192 días, 12 más que el calendario nacional, y lo vamos a cumplir" afirmó.

Además, envió un mensaje a los padres de los alumnos que participan de las tomas. "Van a tener que hacerse cargo por el daño que provocan sus hijos", advirtió el jefe de Gobierno junto a la ministra de Educación, Soledad Acuña, quien ya había anticipado que la Ciudad demandaría a los adultos que apoyen las medidas implementadas por los alumnos.

Y concluyó: "Parte importante de vivir en democracia es reconocer las leyes y cumplirlas. Nadie está por encima de la ley y los adultos tenemos la responsabilidad de ser el ejemplo para nuestros chicos".