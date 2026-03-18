Horario Rodríguez Larreta no descarta un frente anti Milei junto al peronismo: "Con LLA no tengo nada que ver"

De esta manera, el legislador descartó cualquier tipo de convergencia electoral con el "modelo libertario", marcando una frontera ideológica insalvable.

rodriguez larreta

Incluso al ser consultado por figuras como Manuel Adorni, Patricia Bullrich o Pilar Ramírez como posibles candidatos del oficialismo en la Ciudad, Larreta evitó entrar en el juego de las chicanas personales, pero ratificó su postura opositora. Dijo no celebrar los errores ajenos, respecto a los recientes escándalos el jefe de Gabinete, que se posiciona como posible candidato porteño.

"La Libertad Avanza va a poner al mejor candidato posible, sea Adorni, Patricia o Pilar. Pero a quien pongan, yo voy a tener una posición diferente", sentenció el exjefe de Gobierno,

Lo más llamativo de la charla fue la apertura de Larreta hacia sectores del peronismo, un gesto que busca ensanchar su base electoral por el centro. En un intercambio directo con Rosemblat, el referente de "Metrópolis" reconoció puntos de contacto.

"Yo sé que vos sos peronista y escucho cosas que decís, y a veces coincido. He trabajado con gente que viene del peronismo durante toda mi carrera", afirmó Larreta, dejando la puerta abierta a un frente de "unidad porteña" contra libertarios.