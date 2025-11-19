Hubo dictamen en el Senado para votar el rechazo a la incorporación de la libertaria Lorena Villaverde

Justo antes de la reunión de este miércoles la abogada Noelia Nerina Vázquez presentó una impugnación contra Villaverde, no por su supuesta vinculación al narcotráfico sino por su desempeño en la función pública en Las Grutas, provincia de Río Negro.

Según el planteo de la abogada, Villaverde demoró en la entrega de terrenos en Las Grutas. La actual diputada enfrenta una demanda civil por daños y perjuicios que le valió un embargo preventivo de hasta $ 50 millones por orden del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Familia N°9 de San Antonio Oeste, informó el Diario Río Negro.

senado asuntos constitucionales

Pero los senadores libertarios Juan Carlos Pagotto y Ezequiel Atauche defendieron la validez del diploma de Villaverde y remarcaron la ausencia de antecedentes penales de la actual diputada rionegrina, al menos en Argentina, y hasta llamaron a ceñirse al marco constitucional.

Durante la misma reunión también fueron impugnados los pliegos de los peronistas Jorge Capitanich y Martín Soria, el primero por presuntas "inhabilidades morales y éticas" vinculadas al femicidio de Cecilia Strzyzowski (perpetrado cuando él era gobernador del Chaco), y el segundo, por una denuncia por presunta retención y desvío de haberes de funcionarios durante su gestión como intendente de General Roca.

capitanich y emerenciano.jpg

La Comisión de Asuntos Constitucionales firmó dos dictámenes este miércoles: uno en el que se avalaron todos los diplomas de los senadores electos menos del de Lorena Villaverde, y otro en el que se aprobaron todos los diplomas girados a la comisión.

La votación para el rechazo al pliego de Villaverde será el 28 de noviembre.