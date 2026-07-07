"Hubo que gritar un poco": Javier Milei dio una entrevista afónico tras la victoria de la Selección Argentina
Aunque tiene una jornada intensa con la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, Javier Milei se mostró exultante por el triunfo de la Scaloneta.
En algún momento de la tarde el presidente Javier Milei dejó a un lado su agenda política para plantarse frente al televisión, flanqueado por su hermana y mano derecha, Karina Milei, para ver el partido de la Selección y Egipto que resultó en un triunfo de proporciones bíblicas.
"Hubo que gritar un poco", reconoció el mandatario un rato más tarde, afónico, cuando intentaba darle una entrevista por teléfono a Alejandro Fantino en Neura.
"Sufrí como la reput... madre. Estoy acá con mi hermana, digamos que, pero bueno, fue algo impresionante. Emocionante, la verdad que muy, muy fuerte. La verdad es que la remontada del final es impresionante. Lo que hicieron, o sea, eso es una muestra de que no hay que bajar nunca los brazos", expresó el mandatario.
Además de economista y Presidente, Javier Milei sumó el rol de DT para reconocer que "la realidad es que Argentina había sido más, jugó mejor, pero no se le había abierto el arco", al menos al principio del encuentro en Atlanta, Estados Unidos.
"Hoy va a ser un día glorioso"
Pasado el furor por el partido de la Selección, Javier Milei reveló que esta tarde recibirá en la Quinta de Olivos a los ministro de Economía, Luis Caputo, y de Modernización, Federico Sturzenegger, así como también al titular del Banco Central, Santiago Bausili.
"Hoy nos juntamos en Olivos Toto, Santi Bausili y Fede Sturzenegger y vamos a delinear, digamos, el formato final de lo que va a ser la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, y que está relacionado con otras leyes, como la de Mercado de Capitales, como Inocencia Fiscal, todo lo que tiene que ver con el tema de mercado de seguros y todas las reglas fiscales", reveló.
Javier Milei pasó de querer "dinamitar" el Banco Central a desear modificar su norma interna con la explicación de que "son un conjunto de reformas que vienen a reparar 91 años de estafas de la política a los argentonos de bien".
"Hoy va a ser un día glorioso para los argentinos", sentenció.
Javier Milei subrayó que la Carta Orgánica que impulsará viene a "terminar con ese insulto al intelecto que es haberle puesto a un instrumento de política económica cinco objetivos".
"Obviamente que se va a prohibir explícitamente y con sanciones penales, digamos, violentar la independencia el Banco Central en términos de que se financie al fisco", reveló.
Así, emitir moneda como política monetaria podría ser penado "porque es una estafa, y eso es un delito penal", dijo, mientras su equipo está "trabajando en el armado del 'shutdown' del Poder Ejecutivo, en realidad de la política".
Sin dejar en claro cuán inspirado está en el mecanismo del Gobierno federal de los Estados Unidos que suspende sus servicios cuando se agota el período estipulado en el presupuesto sin que se apruebe una nueva ley al respecto.
"Cuando te agotás el presupuesto, no se puede gastar más y se 'apaga' el Estado", sintetizó Milei.
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