Pese a no ser funcionario, Manuel Adorni mantiene su custodia personal pagada por el Estado

Es que ninguno de todos los informes sobre operaciones en criptomonedas de Adorni que recibió hasta ahora la fiscalía de Gerardo Pollicita refleja una inversión de 200 mil dólares ni los supuestos intereses ganados por otros 300 mil dólares. Esos son los montos que el libertario incluyó en su declaración jurada para intentar justificar su súbito enriquecimiento desde su desembarco en la Casa Rosada en 2023.

Por ahora los reportes reflejan montos pequeños que no se corresponderían con la afirmación del exjefe de Gabinete. Eso explica el último pedido de información que hizo el fiscal a Binance y Lemon: quiere precisiones sobre quién hizo transferencias en activos digitales y cuáles son los montos exactos. En el mismo oficio afirma que hay “inconsistencias detectadas en la evolución patrimonial” que, todo indica, derivarán en un requerimiento de justificación de sus bienes.