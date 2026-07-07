La reacción de Javier Milei tras el agónico triunfo de la Selección Argentina
El presidente festejó la agónica victoria ante Egipto en X y muchos le reclamaron que decrete un feriado nacional.
El presidente Javier Milei celebró la agónica clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 con un mensaje en su cuenta de X, aunque la publicación rápidamente se llenó de pedidos de usuarios para que decretara un feriado nacional.
"VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! Que manera de sufrir LRPMQLRMP...", escribió el mandatario apenas finalizó el encuentro.
Sin embargo, la publicación rápidamente se llenó de respuestas de usuarios con reacciones de todo tipo. Entre los comentarios más destacados hubo quienes reclamaron: "Declará feriado". Otros escribieron: "Vos no sos argentino", "¿Y, gordo, qué vas a vender hoy para celebrar?", "Gran parte de la Argentina viene sufriendo desde que sos presidente" y "Aguante Argentina, no Israel".
En bikini y en el jacuzzi: la foto de Leila Gianni para alentar a la Selección Argentina que generó revuelo
El clima del Mundial 2026 se vive con una intensidad única en todos los ámbitos, y la política no es la excepción. En las últimas horas, la concejal de La Libertad Avanza en La Matanza, Leila Gianni, volvió a sacudir el avispero digital al compartir una particular y descontracturada muestra de apoyo para el conjunto nacional.
A través de su cuenta oficial en la plataforma X (antes Twitter), la funcionaria libertaria publicó una fotografía donde se la puede ver relajada dentro de un jacuzzi, vistiendo una bikini con los colores celeste y blanco en un claro guiño patriótico.
La imagen no tardó en viralizarse y reactivar las discusiones sobre la estética y los límites de la comunicación de los dirigentes públicos en las plataformas virtuales.
"Todos alentando a la selección. VAMOS ARGENTINA!", escribió Gianni para acompañar el posteo, sumándose a la ola de optimismo que inunda al país.
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