Hacia un nuevo paro general: la CGT, las dos CTA y la UTEP anunciaron un plan de lucha conjunto
Las organizaciones definieron un cronograma de movilizaciones para agosto, ratificaron su apoyo a los conflictos laborales y plantearon avanzar hacia un nuevo paro general.
La CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, junto con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y confederaciones sindicales, definieron un plan de acción conjunto para profundizar las medidas de protesta contra las políticas del gobierno de Javier Milei.
En la reunión realizada este martes por la mañana en la sede de Azopardo, las organizaciones terminaron de delinear el cronograma de movilizaciones que comenzará el próximo miércoles 22 con una nueva marcha de jubilados.
Además, confirmaron su participación en la tradicional movilización de San Cayetano, el 7 de agosto, junto a los movimientos sociales, y acordaron movilizarse cuando sea convocado el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Como parte del plan de lucha, durante la tercera semana de agosto las centrales realizarán una movilización al Ministerio de Economía para denunciar el rumbo económico del Gobierno y la política de endeudamiento que, según sostienen, impulsa la administración nacional.
Asimismo, los dirigentes reafirmaron la necesidad de fortalecer la unidad del movimiento obrero y expresaron su solidaridad con los conflictos laborales que se desarrollan en distintos puntos del país. En ese marco, impulsarán plenarios, asambleas y acciones coordinadas en las provincias con el objetivo de ampliar la participación, fortalecer la organización y consolidar un plan de lucha de alcance federal.
También destacaron la importancia de profundizar la articulación con los movimientos sociales, estudiantiles y populares para construir una acción federal que exprese en las calles el rechazo a las políticas oficiales.
En ese sentido, coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un nuevo paro general que refleje el rechazo del conjunto del movimiento obrero y del campo popular a las medidas que, según afirmaron, deterioran el empleo, los salarios, las jubilaciones y las condiciones de vida de la población.
Por último, acordaron participar de la Semana Social convocada por la Comisión Episcopal para los días 4, 5 y 6 de septiembre en la ciudad de Córdoba y resolvieron darle continuidad al plan de lucha durante la visita que realizaría el papa León XIV a la Argentina en noviembre.
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