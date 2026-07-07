Hacia un nuevo paro general: la CGT, las dos CTA y la UTEP anunciaron un plan de lucha conjunto

También destacaron la importancia de profundizar la articulación con los movimientos sociales, estudiantiles y populares para construir una acción federal que exprese en las calles el rechazo a las políticas oficiales.

En ese sentido, coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un nuevo paro general que refleje el rechazo del conjunto del movimiento obrero y del campo popular a las medidas que, según afirmaron, deterioran el empleo, los salarios, las jubilaciones y las condiciones de vida de la población.

Por último, acordaron participar de la Semana Social convocada por la Comisión Episcopal para los días 4, 5 y 6 de septiembre en la ciudad de Córdoba y resolvieron darle continuidad al plan de lucha durante la visita que realizaría el papa León XIV a la Argentina en noviembre.