Ian Moche le reclamó a Diputados que "expulse" a Lilia Lemoine de la Cámara baja

Y agregó: “Vemos un nene que supuestamente es autista expuesto a luces, ruido, maltratos, gritos, los medios, la política, las redes sociales… Además, la hija mayor ya habló y contó lo que su madre le hace a sus hijos”.

La acusación de Lemoine, para la cual no aportó pruebas, generó una respuesta directa del influencer. "Fue feo. Nos angustió un poco pero estamos bien. Tratamos de no darle cabida a esto y nos mandaron cosas hermosas. Esto no nos va a detener como activistas", expresó Moche en un video que publicó en sus redes.