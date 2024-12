Imperdible mano a mano de Manuel Adorni con Lautaro Maislin en C5N: qué dijo de Mauricio Macri

Fiel a su fe libertaria, Adorni fue claro y contundente al afirmar que “odio la política”, al tiempo que dijo: “Nunca fui político, no me considero que sea hoy y espero no serlo el día de mañana”. Ante la consulta si extrañaba su etapa como influencer, el funcionario repreguntó: “¿Ya no lo soy…?”.

La relación de Javier Milei con Mauricio Macri según la visión de Manuel Adorni

En la entrevista, el vocero presidencial no pudo eludir uno de los temas más calientes de la actualidad política argentina, que en los últimos días explotó en los medios: los entredichos entre Javier Milei y su aliado Mauricio Macri.

Como se sabe, el líder del PRO ha manifestado públicamente su indignación con el destrato que sufren él y su partido por parte del mandatario, mientras no deja de prestar apoyo a la gestión libertaria desde el Congreso.

Conflicto que se agudizó en las últimas horas, cuando Patricia Bullrich fustigó la gestión macrista entre 2015 y 2019 y el libertario felicitó a su ministra de Seguridad.

De manera que, en otro segmento de la imperdible entrevista, Adorni aseguró que “Mauricio Macri es amigo del Presidente, cada tanto comen milanesas juntos… Pero ahora hace un tiempo que no se juntan”, confesó.

Sin embargo, afirmó que el expresidente y Javier Milei “tienen muy buena relación”; no obstante, aclaró que Macri “no” tiene relevancia “en la toma de decisiones” del Gobierno Nacional.

