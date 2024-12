Javier Milei respaldó a Patricia Bullrich en su cruce con Mauricio Macri: "Adoro a mi ministra"

En efecto, en la cena de fin de año de Apertura Republicana, Patricia Bullrich se deshizo en elogios dirigidos a Javier Milei y al trazar un paralelismo entre su actual gestión en el Ministerio de Seguridad y la de su pasado entre 2015 y 2019, no dudó en defenestrar a Macri.

"Yo quería dar un paso y venía alguien y me frenaba. Quería dar otro paso y me frenaban. Y ahora no me frena nadie", aseguró, señalando que "poder llevar adelante lo que uno piensa, lo que uno cree, sin que alguien te diga ‘no, pará, no tanto, no me saques tantos policías a la calle, ponelos un poquitos más lejos’. Todo no, no, no... ¡No las pelotas!", expresó.

video patricia bullrich critica a macri.mp4

La devolución de Javier Milei a los halagos de Patricia Bullrich

Horas después, fue el propio Javier Milei quien devolvió favores: “ADORO A MI MINISTRA...!!! Patricia Bullrich”, expresó con vehemencia el Presidente en redes sociales, al reproducir el video de la titular de Seguridad en la cena de Apertura Republicana.

“Su trabajo excelente no sólo mejoró la calidad de vida de los argentinos de bien sino que además es reconocido en todo el mundo (lo cual la ha llevado a exponer su trabajo en el FMI)”, completó el jefe de Estado, para otro disgusto de Macri, quien voluntariamente colgó su furgón del tren libertario y ahora pretende renegar.

tuit milei bullrich.jpg