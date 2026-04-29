🔴 Informe de gestión de Manuel Adorni en el Congreso EN VIVO: discurso e intervenciones, minuto a minuto

Cómo será la presentación de Manuel Adorni en el Congreso
Se estima una exposición inicial de carácter técnico que durará aproximadamente una hora. Los bloques tendrán un mínimo de cinco minutos para intervenir, con un tiempo total proporcional a su representación, y el esquema prevé rondas de preguntas de bloques minoritarios seguidas por las respuestas del ministro.
Según trascendió, la Casa Rosada busca blindar al funcionario en un momento delicado, marcado por una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
De esta manera, se espera una asistencia atípica en los palcos del primer piso: podrían estar presentes el presidente Javier Milei, la secretaria general Karina Milei y ministros como Luis Caputo y Sandra Pettovello.
Existe un fuerte rumor sobre el ingreso de militantes libertarios para vitorear a Adorni. Ante esto, el diputado Esteban Paulón presentó una nota formal para prohibir el acceso de barras o grupos externos, recordando los incidentes y gritos ocurridos durante la apertura de sesiones del 1 de marzo.
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