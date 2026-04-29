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🔴 Informe de gestión de Manuel Adorni en el Congreso EN VIVO: discurso e intervenciones, minuto a minuto

Manuel Adorni presenta su informe de gestión en el Congreso.

Manuel Adorni presenta su informe de gestión en el Congreso.
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El jefe de Gabinete Manuel Adorni se presenta por primera vez en el Congreso para exponer y responder preguntas de legisladores.

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El jefe de Gabinete Manuel Adorni enfrenta este miércoles su primer gran examen parlamentario cuando se presente ante la Cámara de Diputados para brindar un informe de gestión que llega cargado de condimentos extra: una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y un clima de máxima confrontación con la oposición.

Con un arribo previsto para las 10:00, Adorni deberá responder un cuestionario de 4.800 preguntas formuladas por los 257 legisladores. El documento escrito, pieza fundamental de la sesión, recién estuvo disponible en los despachos parlamentarios con 24 horas de antelación, lo que generó malestar en los bloques que denuncian falta de tiempo para el análisis técnico.

Se espera que el discurso inicial del jefe de Gabinete sea estrictamente técnico y se extienda por aproximadamente una hora, antes de dar paso a las rondas de preguntas y respuestas por bloques.

Minuto a minuto de la sesión informativa de Manuel Adorni en el Congreso

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Esteban Paulón mostró qué llevará al Congreso para escuchar a Manuel Adorni

A través de un video breve en sus plataformas digitales, Paulón mostró una máquina en pleno funcionamiento preparando pochoclos, acompañada por la frase: "Preparados para mañana (por el miércoles)". Seguí leyendo esta nota.

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El operativo "selectivo" para la sesión informativa de Manuel Adorni

El oficialismo desplegó un estricto y selectivo operativo de seguridad en el Congreso de la Nación para blindar la presentación del jefe de Gabinete este miércoles.

La periodista de C5N, Rosario Ayerdi, dio a conocer los detalles de este dispositivo a través de sus redes sociales, compartiendo imágenes de la cartelería técnica pegada en los pasillos del Palacio Legislativo.

Según la información trascendida, el Gobierno ha diseñado un sistema de pulseras de colores y acreditaciones diferenciadas para controlar cada movimiento dentro del recinto. Seguí leyendo esta nota.

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Cómo será la presentación de Manuel Adorni en el Congreso

Se estima una exposición inicial de carácter técnico que durará aproximadamente una hora. Los bloques tendrán un mínimo de cinco minutos para intervenir, con un tiempo total proporcional a su representación, y el esquema prevé rondas de preguntas de bloques minoritarios seguidas por las respuestas del ministro.

Según trascendió, la Casa Rosada busca blindar al funcionario en un momento delicado, marcado por una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

De esta manera, se espera una asistencia atípica en los palcos del primer piso: podrían estar presentes el presidente Javier Milei, la secretaria general Karina Milei y ministros como Luis Caputo y Sandra Pettovello.

Existe un fuerte rumor sobre el ingreso de militantes libertarios para vitorear a Adorni. Ante esto, el diputado Esteban Paulón presentó una nota formal para prohibir el acceso de barras o grupos externos, recordando los incidentes y gritos ocurridos durante la apertura de sesiones del 1 de marzo.

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A qué hora y dónde seguir la sesión de Manuel Adorni en vivo

Dada la relevancia del evento, la jornada contará con una amplia difusión. La presentación de Adorni podrá seguirse en tiempo real a través de los canales oficiales del Gobierno y las plataformas digitales de la Cámara de Diputados.

Además, el canal C5N realizará una cobertura especial con el análisis de los cruces más calientes entre el oficialismo y la oposición.

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