VIDEO: Javier Milei respaldó a Manuel Adorni al ritmo de Rocky en el Congreso

La oposición ya advirtió sobre un posible abuso de exhibición militante, señalando la presencia de entre 100 y 200 "invitados institucionales" en el recinto, un reclamo que las autoridades de la cámara baja dejaron sin respuesta oficial.

Por su parte, el bloque de Unión por la Patria no logró unificar una estrategia de interrogatorio. Los legisladores peronistas debaten entre atacar de lleno por el presunto enriquecimiento ilícito o evitar dar el pie a que el oficialismo retruque con las causas judiciales de la gestión anterior.

Mientras tanto, el Gobierno diagramó un formato de sesión abreviado y cronometrado para morigerar daños, relegando el turno de las preguntas del kirchnerismo para el final de la jornada buscando licuar el impacto mediático. La imagen épica al estilo Rocky busca transmitir una fortaleza que, puertas adentro, se percibe como un estricto mecanismo de autopreservación.