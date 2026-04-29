VIDEO: Javier Milei respaldó a Manuel Adorni al ritmo de Rocky en el Congreso
Javier Milei y su Gabinete mostraron un fuerte respaldo a Manuel Adorni antes de su informe en el Congreso con un épico video musicalizado con Rocky.
En medio de la fuerte tensión política, el presidente Javier Milei y su Gabinete decidieron respaldar incondicionalmente a Manuel Adorni. En la previa de su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, se difundió un épico video con la música de Rocky que muestra al equipo gubernamental preparado para defenderlo.
En la antesala de un momento crítico el presidente decidió brindarle un apoyo total a Manuel Adorni. Mediante un sugestivo video institucional musicalizado con la icónica banda sonora de la película Rocky, el mandatario y todo su Gabinete cerraron filas para blindar al funcionario frente al duro asedio legislativo.
El tenso escenario en el Congreso
El jefe de ministros enfrentará a la Cámara de Diputados acorralado por los escándalos judiciales vinculados a su situación patrimonial. Para contrarrestar esta vulnerabilidad, Javier Milei, Karina Milei y el Gabinete en pleno coparán los palcos para mostrar un apoyo inédito y total durante su primer informe de gestión.
IMPORTANTE: Manuel Adorni EN VIVO en el Congreso
La oposición ya advirtió sobre un posible abuso de exhibición militante, señalando la presencia de entre 100 y 200 "invitados institucionales" en el recinto, un reclamo que las autoridades de la cámara baja dejaron sin respuesta oficial.
Por su parte, el bloque de Unión por la Patria no logró unificar una estrategia de interrogatorio. Los legisladores peronistas debaten entre atacar de lleno por el presunto enriquecimiento ilícito o evitar dar el pie a que el oficialismo retruque con las causas judiciales de la gestión anterior.
Mientras tanto, el Gobierno diagramó un formato de sesión abreviado y cronometrado para morigerar daños, relegando el turno de las preguntas del kirchnerismo para el final de la jornada buscando licuar el impacto mediático. La imagen épica al estilo Rocky busca transmitir una fortaleza que, puertas adentro, se percibe como un estricto mecanismo de autopreservación.
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