Imputaron y embargaron a Edgardo Kueider en Paraguay, exaliado de Javier Milei en el Senado

Según la acusación de las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdéz, existen indicios que los imputados ingresaron fondos ilícitos al sistema financiero comercial legal de Paraguay. Con estos recursos se habrían adquirido seis departamentos y sus respectivas cocheras.

senador kueider

El juez advirtió que el circuito de operaciones bajo investigación se habría instrumentado mediante la utilización de la firma Golsur S.A. “como estructura de fachada, caracterizado por la recepción, administración e introducción al sistema económico de fondos de presunto origen ilícito”. Este dinero pertenecería de forma original a “los imputados extranjeros -Kueider y Guinsel- pero colocados a nombre de la citada razón social con el fin de ocultar su verdadera propiedad y trazabilidad”.

“La descripción del mecanismo utilizado, así como el volumen de las transacciones, permiten inferir razonablemente una relación directa entre los inmuebles cuya afectación se pretende y los encausados”, agregó el juez. Esto “torna verosímil la hipótesis fiscal en cuanto a la utilización de dicha ingeniería jurídica y patrimonial como instrumento para la comisión del hecho punible o como receptores de sus efectos económicos”.

En tanto, Torales Banega y Courisat aparecieron como dueños de Golsur cinco meses antes del 4 de diciembre de 2024, el día en que el exsenador fue detenido. Habían comprado la empresa a Pedro Roure y María Fernando Sbrocca. A mediados de diciembre , le firmaron un poder plenipotenciario a Guinsel para que manejara Golsur a su antojo. La empresa tenía domicilio en un hotel.