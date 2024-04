El desgarrador relato de una trabajadora del INADI: "Me quedo sin ingresos hasta que salga mi jubilación"

En medio del tumulto, Silvia, una trabajadora del INADI de 67 años, que ingresó al instituto en 2008, relató la difícil situación que atraviesa luego de que no le renovaran el contrato y denunció: “Estoy muy mal, parece el nazismo, esto es terrible, esto lo vivió mi papá que murió en el Holocausto”.

“Tengo 67 años. En vez de bancarme hasta que me salga la jubilación, me mandaron una notificación de que se termina mi contrato y me quedo sin ningún ingreso hasta jubilarme. Estamos con un estado de precariedad total y encima la policía reprimiendo y haciendo fuerza. Somos ciudadanos igual que ellos”, sostuvo la mujer muy conmocionada desde la puerta del edificio ubicado en Avenida de Mayo al 1400.

jubilada despedida INADI

Respecto al aviso de su despido, comentó: “Solo me dijeron que se terminó el contrato. Saben que soy jubilada y que tengo certificado de discapacidad. Hace 15 años que trabajo en el organismo. Podían esperarme, intimarme como jubilable”.

“Desde el 2008 que trabajo en el INADI y trabajé siempre, nunca fui ñoqui ni nada de lo que dicen. En mi legajo tengo los agradecimientos de todas las personas que beneficié con mis gestiones", sostuvo la mujer en diálogo con C5N.

Según detalló, durante su carrera en el INADI desarrolló funciones en las áreas de asistencia a la víctima y en el observatorio de la discriminación en medios, radio y televisión.

En tanto, delegados de ATE informaron que no fueron recibidos por la interventora Quiroga pese a haber esperado más de una hora por una reunión: “Estuvimos esperando una respuesta de la gestión para el ingreso de todos los trabajadores para realizar una asamblea, no es posible, no están dando respuesta, tampoco a la reunión. Vamos a definir las acciones una vez que tengamos la definición colectiva”, pronunció una de las delegadas y otra agregó: “Exigimos la reincorporación de cada uno de los compañeros, este es nuestro lugar de trabajo y es un derecho el poder organizarnos y decidir”.