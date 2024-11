INCAA frenó un documental sobre Aerolíneas Argentinas cuya realización ya había aprobado

El presidente del Incaa, Carlos Pirovano envió una notificación informando que se daba de baja el proyecto cuando en realidad lo que se suele hacer primero es informar a la producción su supuesta falta, consultar en qué estadio está el proyecto y se la insta a mostrar algún avance. Tal procedimiento es, desde hace años, parte de los usos y costumbres de este tipo de instancias.

aerolineas telam.jpg Demoras en los vuelos de Aerolíneas Argentinas.

Pirovano dio de baja el documental aun cuando "Proyecto Aerolíneas" cuenta con una declaración de interés público por parte del comité de selección de proyectos documentales y tenía firmadas las actas para su realización por el anterior presidente de la entidad, el productor Nicolás Batlle.

La idea del documental Proyecto Aerolíneas era y sigue siendo simple y directa: los directores Hugo Meyer y Marcelo Goyeneche pretenden contar la historia de la línea aérea de bandera, con material inédito registrado durante décadas de lucha por los propios trabajadores aeronáuticos.

"Es una resolución que no tiene en cuenta que el Instituto estuvo acéfalo los primeros meses del año, que luego fue cerrado por el plazo de tres meses, paralizando la industria por completo, entre otras decisiones arbitrarias por parte de este economista que no conoce la industria. Solo entiende la subejecución presupuestaria como un ahorro, perjudicando al cine argentino, que está, sin dudas, en su peor momento desde la vuelta de la democracia”, aseguró a ese medio Teresa Saporiti, productora ejecutiva del proyecto y actual presidenta de DOCA, la asociación Documentalistas de Argentina.

cine.jpg

Saporiti contó que "esta es una idea que presentamos el año pasado, que estuvo en comité de selección y estaba aprobada para realizarse. Es un documental que habla de la historia de Aerolíneas, de la importancia para la soberanía de tener una empresa de este tipo, y de lo que es para los trabajadores, pero que cuenta también con material inédito. Por ejemplo, de las luchas sindicales en el desguace de los años 90, así como de lo que pasó después del 2001, entre otros momentos. Todos los materiales que nos facilitaron los sindicatos que están ahora en pugna con el gobierno para evitar una privatización que destruya esta insignia nacional. La idea era empezar a hacerlo para aportar una mirada distinta al debate sobre este tema. Pero nunca pudimos arrancar porque no estaban las condiciones para productores y productoras independientes como nosotros. Pocas son las producciones que tienen espaldas para contratar gente en blanco, pagando aportes en la AFIP y demás compromisos, sin el apoyo del INCAA. Entonces la resolución que nos da de baja el proyecto por no iniciar el rodaje intenta callar esta voz que la película iba a mostrar. Según ellos, no iniciamos el proyecto en tiempo y forma, pero sin contemplar todas las trabas que ellos mismos ponen para hacer cine día a día. La idea es que ellos faciliten las vías para hacerlo, por eso estaba aprobado. Pero como no se hizo, no se puede. Pero nos llega porque hay algo que no se quiere mostrar".

De acuerdo con Saporiti eso que "no se quiere mostrar" es "lo que significa Aerolíneas en la vida de los argentinos. No es casual que nuestro proyecto sea el primero en ser notificado. Tiene que ver con la intención de privatizar la empresa. La caducidad del apoyo se da en un contexto de constante ataque a Aerolíneas Argentinas. No pueden permitir que se sepa que el instituto de cine apoya una película que habla bien de eso que quieren destruir. De ninguna manera lo van a permitir. Es una de las tantas historias que eligen no apoyar para que no salga salga a la luz".