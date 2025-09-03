Incidentes en el acto de Javier Milei en Moreno: le revolearon un botellazo a un periodista

Una de las figuras libertarias que se apersonó en el lugar fue Lilia Lemoine, diputada de ese espacio y un polémico personaje del escenario político en general. De hecho, en las últimas horas se viralizó un video de la legisladora cantando con un puñado de personas "kuka, tira piedra", una canción inventada por ella, aparentemente.

lilia tira pied

Este cántico de la libertaria hace referencia a lo sucedido en Lomas de Zamora hace algunos días, cuando Javier Milei, su hermana Karina y José Luis Espert intentaron una caravana en aquel lugar, pero fueron expulsados por los vecinos, entre gritos de repudio y algún que otro elemento volando por los aires.