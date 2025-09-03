Incidentes en el acto de Javier Milei en Moreno: le revolearon un botellazo a un periodista
El comunicador expresó trabajar para "Desayuno Americano" (América), mientras tenía toda la cara ensangrentada a raíz del impacto.
Un nuevo episodio de violencia tuvo lugar en un acto comandado por Javier Milei. En el cierre de campaña de cara a las elecciones legislativas bonaerenses, la comitiva libertaria se hizo presente en la localidad de Moreno, donde un grupo de personas -que no llenó el predio- se acercó a apoyar a La Libertad Avanza.
En ese contexto, el periodista Cristian Mercatante fue severamente agredido por un botellazo que le revolearon en las inmediaciones al Club Villa Ángela, donde el Presidente lleva a cabo un enérgico discurso. Con la cara ensangrentada, el comunicador -que expresó trabajar para "Desayuno Americano" (América)- contó que no vio venir el elemento que lo dejó seriamente herido: "Estaba cubriendo para mi programa", señaló.
Luego de dialogar con el cronista de C5N, el periodista fue atendido por los servicios médicos del lugar, aunque previamente le colocaron una gasa alrededor de la cabeza para frenar el sangrado.
Sacada: el video de Lilia Lemoine cantando "kuka tira piedra" en la previa al acto en Moreno
Moreno es el lugar elegido por La Libertad Avanza para el cierre de campaña de cara a las elecciones legislativas bonaerenses que se celebrarán este domingo 7 de septiembre. Por ello, un importante operativo de seguridad se desplegó en las inmediaciones del Club Atlético Villa Ángela de esa localidad.
Una de las figuras libertarias que se apersonó en el lugar fue Lilia Lemoine, diputada de ese espacio y un polémico personaje del escenario político en general. De hecho, en las últimas horas se viralizó un video de la legisladora cantando con un puñado de personas "kuka, tira piedra", una canción inventada por ella, aparentemente.
Este cántico de la libertaria hace referencia a lo sucedido en Lomas de Zamora hace algunos días, cuando Javier Milei, su hermana Karina y José Luis Espert intentaron una caravana en aquel lugar, pero fueron expulsados por los vecinos, entre gritos de repudio y algún que otro elemento volando por los aires.
