Indio Solari, contundente contra el Gobierno: "Nos está cagando en la cara"

Como suele aparecer en las últimas entrevista, en Gelatina se puede ver la sombra del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, al igual que la del conductor.

"Yo pienso que las fuerzas populares deberían ya estar en otra presencia porque nos están cagando en la cara. Y la gente no se da cuenta que si la gente le caga en la cara...", sentenció Indio, y añadió: "Y bueno, el Papa coincide conmigo. El Papa y yo estamos en la misma sintonía".

En otro tramo de la charla, Carlos Alberto Solari cuestionó las casi constantes intromisiones del Fondo Monetario Internacional en la economía y la vida del país.

"No se si tenemos tantos años de democracia, si gobierna el FMI... recordemos que una de las condiciones básicas que tiene que tener el Estado para ser un Estado es manejar su economía. Si la manejan en otro lado, quiere decir que no estamos tan liberados y la democracia no nos ha dado un sistema en el que podamos vivir de la manera que prometen", analizó Indio.

Indio Solari sobre "el enano de la motosierra"

Sobre los jóvenes libertarios que siguen a Javier Milei, Solari indicó: "Veo mucho chico de colegio industrial que no cree en esto. No todos fueron como el flautista de Hamelin y fueron detrás del enano de la motosierra. Los que tiran la mala onda son los peores trolls, porque no tienen coherencia".

