Influencers libertarios lamentaron el asesinato de Charlie Kirk: "Llaman a matar al Gordo Dan"
En medio de la conmoción que se vive en Estados Unidos, libertarios repudiaron el episodio sin lograr evitar lanzar acusaciones de todo tipo.
Charlie Kirk, el líder de la organización conservadora y pro Donald Trump Turning Point USA, fue asesinado este miércoles lo que generó conmoción en Estados Unidos y en el espacio libertario de la Argentina, que llenaron las redes sociales de mensajes repudiando el hecho y hasta lanzaron denuncias.
El republicano murió tras recibir un disparo en el cuello durante un evento en el campus de la Universidad del Valle de Utah, en los Estados Unidos. Tenía 31 años.
En Argentina, y en medio de la crisis que atraviesa el Gobierno tras el revés electoral en la provincia de Buenos Aires y como si La Libertad Avanza (LLA) no estuviera transitando una feroz crisis, varios de sus influencerse más importantes estuvieron activos con este tema estadounidense, intentando extrapolar el hecho a la Argentina.
Uno de los más "preocupados" por el episodio fue el diputado bonaerense, Agustín Romo, que viene de ser corrido de la mesa de LLA en la Provincia. "Le pegaron un tiro a Charlie Kirk. Los zurdos son todo lo que nos acusan a nosotros de ser. Ellos pusieron bombas, secuestraron y asesinaron. A esto nos enfrentamos. No podemos dejarnos psicopatear. Recemos por él y por su familia", sentenció.
"Estos hijos de puta tenemos del otro lado", dijo el periodista Mariano Pérez, que ironizó sobre los modos que suele usar la derecha para expresarse. "Esto es una batalla entre el bien y el mal a nivel mundial. No hay que retroceder un milímetro. Hoy estas basuras asesinaron a uno de los más grandes, no dejemos que su lucha muera jamás", escribió en otro tuit.
Daniel Parisini, conocido como "Gordo Dan" y que viene teniendo días muy movidos por la interna libertaria fue un poco más y al mejor estilo Milei, se dedicó al retuit. Sin publicaciones sobre el incidente en Estados Unidos, replicó una denuncia de un seguidor, sobre una supuesta publicación en donde lo llamaban "a matar".
"Borraron porque son cagones, pero mirá como estaban llamando a matar al @GordoDan_ Después el que genera violencia es él tuiteando mientras caga", dice la publicación retuiteada por el conductor de Carajo.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario