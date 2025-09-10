Influencers libertarios lamentaron el asesinato de Charlie Kirk: "Llaman a matar al Gordo Dan"

"Estos hijos de puta tenemos del otro lado", dijo el periodista Mariano Pérez, que ironizó sobre los modos que suele usar la derecha para expresarse. "Esto es una batalla entre el bien y el mal a nivel mundial. No hay que retroceder un milímetro. Hoy estas basuras asesinaron a uno de los más grandes, no dejemos que su lucha muera jamás", escribió en otro tuit.

Daniel Parisini, conocido como "Gordo Dan" y que viene teniendo días muy movidos por la interna libertaria fue un poco más y al mejor estilo Milei, se dedicó al retuit. Sin publicaciones sobre el incidente en Estados Unidos, replicó una denuncia de un seguidor, sobre una supuesta publicación en donde lo llamaban "a matar".

"Borraron porque son cagones, pero mirá como estaban llamando a matar al @GordoDan_ Después el que genera violencia es él tuiteando mientras caga", dice la publicación retuiteada por el conductor de Carajo.

