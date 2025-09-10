Javier Milei lamentó la muerte de Charlie Kirk: "La izquierda es siempre un fenómeno violento lleno de odio"
Para el mandatario, el militante de Donald Trump "fue víctima de un asesinato atroz en medio de una ola de violencia política de izquierda en toda la región".
Este miércoles comenzó con la inquietante noticia de una niña que entró armada a su escuela en Mendoza, pero el suceso que logró captar la atención del presidente Javier Milei hacia una agenda más humana y sensible ocurrió en Utah, Estados Unidos, donde fue asesinado Charlie Kirk, un reconocido activista pro Donald Trump.
"Mis condolencias a la familia de Charlie Kirk y a todos los jóvenes en el mundo que lo admiraban y lo escuchaban. Un formidable divulgador de las ideas de la libertad y acérrimo defensor de Occidente", escribió Javier Milei de X, donde además compartió una foto en la que se lo ve con el militante a su izquierda y Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente estadounidense, a su derecha.
Para Milei, Kirk "fue víctima de un asesinato atroz en medio de una ola de violencia política de izquierda en toda la región", por lo que aprovechó la oportunidad para expandir su discurso ideológico.
"La izquierda es siempre en todo momento y lugar un fenómeno violento lleno de odio. El mundo entero perdió a un ser humano increíble. Adiós", cerró el mandatario argentino, que por estas horas vetó de manera total la Ley de Financiamiento Universitario en una jornada en la que volvieron a marchar los jubilados ante el Congreso de la Nación.
El activista querido por Donald Trump
El asesinato de Kirk, de 31 años, se produjo ante unas 2.000 personas que habían ido a un evento organizado en un campus universitario, quizás con la expectativa de verlo debatir liberales (no libertarios) como en los muchos videos que le forjaron una carrera política en Estados Unidos.
La muerte del activista conservador provocó la tristeza del mismísimo Donald Trump, que lo despidió con unas sentidas (aunque enrevesadas) palabras:
"Era conocido y amado por TODOS, en especial por mí, y ahora no está más entre nosotros. Melania y yo enviamos nuestras condolencias a su hermosa esposa, Erika, y a su familia. ¡Charlie, te queremos!", expresó Donald Trump.
