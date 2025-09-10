Javier Milei lamentó la muerte de Charlie Kirk: "La izquierda es siempre un fenómeno violento lleno de odio"

El activista querido por Donald Trump

El asesinato de Kirk, de 31 años, se produjo ante unas 2.000 personas que habían ido a un evento organizado en un campus universitario, quizás con la expectativa de verlo debatir liberales (no libertarios) como en los muchos videos que le forjaron una carrera política en Estados Unidos.

La muerte del activista conservador provocó la tristeza del mismísimo Donald Trump, que lo despidió con unas sentidas (aunque enrevesadas) palabras:

"Era conocido y amado por TODOS, en especial por mí, y ahora no está más entre nosotros. Melania y yo enviamos nuestras condolencias a su hermosa esposa, Erika, y a su familia. ¡Charlie, te queremos!", expresó Donald Trump.