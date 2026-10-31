Guillermo Michel habló con C5N y explicó por qué pidió una auditoría por la venta de AySA

El desglose técnico que desnuda la subvaluación

El argumento central de la denuncia parlamentaria radica en la enorme inconsistencia entre el patrimonio real de la compañía y el valor fijado para el traspaso de sus acciones. Según explicó el legislador en las declaraciones televisivas emitidas por C5N, al dividir el dinero abonado entre el universo de cuatro millones de clientes de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el comprador termina pagando alrededor de 100 dólares por usuario. Con una tarifa promedio estimada en 35 dólares, la facturación de solo un trimestre alcanza para cubrir la totalidad del desembolso de la compra.