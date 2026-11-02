"Driblar los algoritmos de Meta": los secretos de André Janones, el gurú digital de Lula, en diálogo con C5N
El "General del Ejército de Lula da Silva" visitó los estudios de C5N para contar cómo fue la campaña digital en Brasil para ganar el balotaje.
Denominado el "General del Ejército de Lula da Silva" por su rol crucial en la articulación digital del oficialismo en Brasil, y tras reunirse con Cristina Kirchner y Sergio Massa; André Janones brindó una entrevista exclusiva a Gustavo "Gato" Sylvestre en C5N.
Durante la charla, el estratega reveló las claves metodológicas detrás de la movilización en redes sociales y grupos de mensajería que permitieron revertir la tendencia electoral en el balotaje.
El diputado federal remarcó que, si bien no pertenece orgánicamente al Partido de los Trabajadores (PT), su compromiso con la figura de Luiz Inácio Lula da Silva viene desde hace años.
"No soy del Partido de los Trabajadores pero sí de un aliado. Estoy con el presidente Lula desde el inicio de mi mandato en 2018. En 2022 hice algo parecido a lo de este año pero con impacto menor. Este año, cuando terminó el primer turno, vi que nuestra gente no creía mucho en la victoria e hice un video en que dije que si poníamos a 300 mil personas en un grupo de whatsapp y seguían lo que yo decía, íbamos a ganar las elecciones", explicó el diputado brasileño.
La estrategia algorítmica para combatir las campañas de desprestigio
El ideólogo de la campaña explicó cómo lograron disputar el terreno digital, históricamente dominado por sectores de la derecha, mediante tácticas coordinadas en la plataforma WhatsApp. Según detalló Janones, el factor decisivo fue enseñarle a los propios militantes y simpatizantes cómo funcionan las métricas internas de las plataformas.
"El 20% de los votantes de Lula están en el grupo de WhatsApp. Nosotros enviábamos técnicas de uso algorítmico de las redes sociales para driblar los algoritmos de Meta. Siempre que vemos a alguien hablar mal del presidente Lula no debemos defenderlo, porque el algoritmo va a creer que es un contenido relevante. Lo pasamos de largo y comentamos donde hablan bien del presidente Lula".
En esa línea, al referirse al trasfondo político y al equilibrio del debate público en las redes sociales, el dirigente brasileño sintetizó la meta central de la estrategia digital: "No queremos que las derechas sean dominantes, queremos un equilibrio".
Los tips de André Janones en C5N
Ignorar para romper el "efecto burbuja" y la llegada a los indecisos
Janones profundizó sobre la mecánica que aplicaron para frenar el alcance de las publicaciones contrarias y evitar que el algoritmo beneficie al rival. "Yo no tengo que bloquear en las redes sociales... hay que ignorar y seguir. Ni siquiera leer. Si me quedo por tres segundos mirando el contenido, Meta va a interpretar que lo leí. No hay que leerlo para que no tenga relevancia. Cuando se hace eso, el contenido va circulando entre ellos y no va a los indecisos", explicó.
La simbiosis entre la calle y la batalla digital
En la conversación se sumó el análisis del especialista Rafael Marroquin, quien graficó el cruce entre la movilización territorial y el despliegue tecnológico durante el tramo decisivo de la campaña.
"Estaba el componente del miedo a Bolsonaro y estaba Lula, que tiene su fuerza y es un líder de masas que puede poner a más de 2 millones de personas por las calles paulistas. Las calles y las redes sociales fueron una simbiosis: una alimentaba a la otra", agregó el especialista.
Manejo de la agenda y disputa con la extrema derecha
Por último, André Janones destacó la importancia de haber fijado los temas de discusión en el ecosistema digital sin ceder ante la estrategia retórica del adversario.
"Nosotros decidimos de qué íbamos a hablar y no quisimos tomar a Dios o la palabra de Dios para hacer política. La extrema derecha venía detrás nuestro para hablar de lo que nosotros decíamos", completó el diputado.
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