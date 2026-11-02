"Driblar los algoritmos de Meta": los secretos de André Janones, el gurú digital de Lula, en diálogo con C5N

"El 20% de los votantes de Lula están en el grupo de WhatsApp. Nosotros enviábamos técnicas de uso algorítmico de las redes sociales para driblar los algoritmos de Meta. Siempre que vemos a alguien hablar mal del presidente Lula no debemos defenderlo, porque el algoritmo va a creer que es un contenido relevante. Lo pasamos de largo y comentamos donde hablan bien del presidente Lula".

En esa línea, al referirse al trasfondo político y al equilibrio del debate público en las redes sociales, el dirigente brasileño sintetizó la meta central de la estrategia digital: "No queremos que las derechas sean dominantes, queremos un equilibrio".

Los tips de André Janones en C5N

Ignorar para romper el "efecto burbuja" y la llegada a los indecisos

Janones profundizó sobre la mecánica que aplicaron para frenar el alcance de las publicaciones contrarias y evitar que el algoritmo beneficie al rival. "Yo no tengo que bloquear en las redes sociales... hay que ignorar y seguir. Ni siquiera leer. Si me quedo por tres segundos mirando el contenido, Meta va a interpretar que lo leí. No hay que leerlo para que no tenga relevancia. Cuando se hace eso, el contenido va circulando entre ellos y no va a los indecisos", explicó.

La simbiosis entre la calle y la batalla digital

En la conversación se sumó el análisis del especialista Rafael Marroquin, quien graficó el cruce entre la movilización territorial y el despliegue tecnológico durante el tramo decisivo de la campaña.

"Estaba el componente del miedo a Bolsonaro y estaba Lula, que tiene su fuerza y es un líder de masas que puede poner a más de 2 millones de personas por las calles paulistas. Las calles y las redes sociales fueron una simbiosis: una alimentaba a la otra", agregó el especialista.

Manejo de la agenda y disputa con la extrema derecha

Por último, André Janones destacó la importancia de haber fijado los temas de discusión en el ecosistema digital sin ceder ante la estrategia retórica del adversario.

"Nosotros decidimos de qué íbamos a hablar y no quisimos tomar a Dios o la palabra de Dios para hacer política. La extrema derecha venía detrás nuestro para hablar de lo que nosotros decíamos", completó el diputado.