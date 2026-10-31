Milei inauguró un templo evangélico en Neuquén y habló en clave electoral de un segundo mandato

Durante su discurso, el jefe de Estado reivindicó el valor de las instituciones creadas por la sociedad civil sin intervención estatal y vinculó esa filosofía con la plataforma que proyecta para los próximos años. En esa línea, remarcó que el Gobierno ya cumplió con sus promesas iniciales y se mostró claro al momento de ofrecer las bases para una eventual continuidad al frente del Ejecutivo, señalando que el camino elegido descarta cualquier tentación de responder al pasado con recetas demagógicas o atajos cortoplacistas.