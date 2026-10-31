Milei inauguró un templo evangélico en Neuquén y habló en clave electoral de un segundo mandato
El Presidente encabezó la apertura de la Iglesia Bautista Jesús es Rey, ratificó el rumbo económico de su gestión y afirmó que no combatirá al populismo con populismo.
El presidente Javier Milei viajó a la provincia de Neuquén para encabezar la inauguración del nuevo auditorio de la Iglesia Bautista Jesús es Rey, un evento con fuerte impronta espiritual que aprovechó para dejar definiciones de carácter estrictamente político y electoral. Ante una multitud congregada en el templo dirigido por el pastor Hugo Márquez, el mandatario nacional reafirmó los ejes centrales de su administración y planteó abiertamente el horizonte de un segundo mandato para profundizar las reformas estructurales que lleva adelante su gestión.
Durante su discurso, el jefe de Estado reivindicó el valor de las instituciones creadas por la sociedad civil sin intervención estatal y vinculó esa filosofía con la plataforma que proyecta para los próximos años. En esa línea, remarcó que el Gobierno ya cumplió con sus promesas iniciales y se mostró claro al momento de ofrecer las bases para una eventual continuidad al frente del Ejecutivo, señalando que el camino elegido descarta cualquier tentación de responder al pasado con recetas demagógicas o atajos cortoplacistas.
El equilibrio fiscal como regla moral y el rechazo a la emisión
En otro tramo de su exposición ante la comunidad religiosa, el mandatario profundizó en los fundamentos de su programa económico, al cual calificó como una política guiada por convicciones éticas orientadas a proteger a las futuras generaciones. Sostuvo que el Estado tiene la obligación ineludible de no gastar por encima de lo que recauda, argumentando que el déficit permanente y la emisión descontrolada de billetes terminan trasladando el costo del ajuste inflacionario hacia los sectores más vulnerables de la sociedad.
Milei contrastó este esquema de orden macroeconómico con los efectos nocivos que, según su mirada, provocan los gobiernos populistas al intentar generar una falsa sensación de bienestar transitorio. Sostuvo que el financiamiento desmedido del gasto público destruye el crédito, pulveriza la capacidad de ahorro y condena a la economía a un escenario de supervivencia permanente, del cual su administración busca sacar definitivamente al país mediante el ajuste de las cuentas públicas y el respeto irrestricto por la propiedad privada.
Proyección política en la Patagonia y respaldo libertario
La visita presidencial a territorio neuquino estuvo rodeada de una marcada expectativa política, especialmente por el rol de referentes locales de La Libertad Avanza como la senadora nacional Nadia Márquez, vinculada a la conducción del templo evangélico. La presencia de la comitiva nacional en el acto funcionó también como un gesto de respaldo a la construcción territorial del espacio oficialista en la región patagónica con vistas a los próximos desafíos electorales.
Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el Presidente cerró su paso por la provincia reafirmando que las reformas estructurales en marcha buscan consolidar un modelo de país basado en la responsabilidad fiscal, el esfuerzo individual y la libertad económica, pilares con los que aspira a cimentar la proyección política de su espacio de cara al futuro institucional de la Argentina.
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