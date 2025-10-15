Insólito: aseguran que desde el Gobierno le pidieron a Diego Santilli que se rape el pelo

"Esto es real, eh ¿Qué es lo que le están pidiendo del gobierno Santili? Que se pele. Esto es real. Le están pidiendo que vaya un canal de televisión...", sostuvo el periodista, para sorpresa de sus compañeros.

Su colega en el piso interrumpió a Wiñazki para mostrarse en contra, ya que consideró que "a un señor que tiene más de 50 años y te llegó con cabello, pedirle que se que se rape es inconstitucional".

Sin embargo, el periodista continuó con su información e insistió en que "esto es real, no es una joda", y explicó que "Le están pidiendo que se rape el pelo para ser pelado como el pelado que está en la boleta que es Espert, para hacer un chiste". Y su compañera, remató: "Pero no está muy bueno parecerse a Espert igual".

santilli pelado