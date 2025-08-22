Insólito: diputada Juliana Santillán dijo que Javier Milei removió a Spagnuolo por una cuestión electoralista

"El presidente actuó en resguardo de la institución", cerró, en defensa del accionar libertario.

juliana santillán sobre spagnuolo

Juliana Santillán fue elegida como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires para el período 2023-2027, formando parte del interbloque de La Libertad Avanza (LLA), CREO y ELI. A lo largo de su carrera política, ha estado afiliada a varios partidos, incluyendo la Unión Cívica Radical (2005-2019), Republicanos Unidos (2020-2021) y La Libertad Avanza (desde 2024). También tuvo una relación con Facundo Moyano. Cabe señalar que, antes de ser diputada, se desempeñó como panelista de televisión.