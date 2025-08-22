Insólito: diputada Juliana Santillán dijo que Javier Milei removió a Spagnuolo por una cuestión electoralista
En medio de un escándalo que sacude a todo el Gobierno -especialmente, a Karina Milei-, la legisladora lanzó declaraciones que generaron aún más ruido.
Un verdadero escándalo salpica, por estas horas, a los hermanos Javier Milei y Karina, luego de que salieran a la luz audios donde se denuncia una presunta red de coimas en la compra de medicamentos que tienen como protagonista a Diego Spagnuolo, ahora extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Mientras el exdirector de esa entidad permanece a disposición de la Justicia y sus teléfonos están siendo peritados, la diputada por La Libertad Avanza (LLA), Juliana Santillán, fue consultada sobre lo ocurrido y deslizó que la motivación del jefe de Estado para remover a Spagnuolo fue "electoralista".
Al aire de Laca Stream, la legisladora indicó: "Lo importante para comentar sobre este tema es que el organismo (ANDIS) va a quedar en manos de la esfera de Lugones, que eso es lo que creo que tiene que interesarle a la gente, puntualmente la cuestión del organismo", comenzó señalando.
Y agregó: "La decisión del presidente fue removerlo en forma preventiva, por una cuestión que seguramente tiene que ver con algo electoralista. Todo lo demás estará en manos de la Justicia, pero acá lo importante es que el organismo no va a quedar sin un director, sino que va a quedar bajo la esfera de Lugones".
Finalmente, manifestó: "Es exactamente lo que dijo el vocero Adorni, digamos... el presidente tomó una decisión preventiva en salud y en resguardo del organismo, y eso es lo que nos importa a todos, que una administración no quede sin director, eso fue lo que el presidente priorizó".
"El presidente actuó en resguardo de la institución", cerró, en defensa del accionar libertario.
Juliana Santillán fue elegida como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires para el período 2023-2027, formando parte del interbloque de La Libertad Avanza (LLA), CREO y ELI. A lo largo de su carrera política, ha estado afiliada a varios partidos, incluyendo la Unión Cívica Radical (2005-2019), Republicanos Unidos (2020-2021) y La Libertad Avanza (desde 2024). También tuvo una relación con Facundo Moyano. Cabe señalar que, antes de ser diputada, se desempeñó como panelista de televisión.
