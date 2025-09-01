Insólito: Patricia Bullrich y el supuesto rol de "servicios de inteligencia rusos" por audios de Karina Milei
La ministra de Seguridad habló con Jonatan Viale en la tarde de este lunes y lanzó todo tipo de teorías conspiranoicas sobre el escándalo del Gobierno.
Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, intensificó la controversia sobre la filtración de los audios de Karina Milei. Este lunes, reveló que el Gobierno presentó una denuncia contra "personas ligadas a servicios de inteligencia rusos" y especuló sobre una posible "incidencia de Venezuela" en el incidente.
En una conversación con el programa "Pan y Circo" de Radio Rivadavia, la funcionaria libertaria describió la grabación a la hermana del presidente Javier Milei en la Casa Rosada como "algo inédito e increíble", que deja al país en una "situación de indefensión". En este sentido, Bullrich insistió en que se trata de una "impresionante maniobra de inteligencia" y se comprometió a investigar el asunto a fondo, vinculando a "servicios de inteligencia rusos".
Además, la funcionaria comparó la estrategia de los responsables con una forma de tortura psicológica, ya que planean divulgar la grabación "en pedacitos, como si fuese una serie". Este hecho, según ella, forma parte de un ataque más amplio contra el gobierno. "No podemos ser ingenuos, nos quieren mover la economía, hacer subir el precio del dólar, todo es contra el Gobierno. Nos tiran piedras en cada acto que vamos, ahora nos tiras audios grabados en la propia casa de gobierno", declaró.
Bullrich también mencionó que, para prevenir más filtraciones, se implementaron medidas de seguridad rigurosas en el Ejecutivo. Por ejemplo, "en las reuniones de gabinete ningún funcionario entra con el teléfono". Finalmente, concluyó que el Gobierno responderá con firmeza a lo que considera un ataque de "la mafia".
"La verdad no se defiende sola. Vamos a defender la verdad a muerte", afirmó.
La dura respuesta de Jorge Rial al Gobierno en C5N: "Nosotros no pedimos coimas, eso es de hijo de p..."
Luego de que la Justicia ordenara el cese de la difusión de los audios que complican a Karina Milei en el caso de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), trascendió que Patricia Bullrich realizó una denuncia donde pide allanar a Jorge Rial y Mauro Federico -entre otros periodistas-, mientras Javier Milei sigue en silencio en torno al escándalo que puede hacer estallar a su gestión.
En el arranque de la emisión de este lunes de "Argenzuela", Rial habló de "semana rara" y "de locura por lo que está sucediendo en este momento". Y agregó: "No estamos en la clandestinidad, no somos socios en la corrupción, no tenemos nada que ver con este Gobierno, no conocemos a Karina, ni a Lule Menem, no le robamos la plata a los discapacitados, no le pegamos a los jubilados, no queremos cerrar el Garrahan...".
"Parece que nuestro laburo de periodista molesta al poder", aseguró. "Miren lo que es esta denuncia que inició Patricia Bullrich, es raro y peligroso. Se están convirtiendo en un régimen totalitario", sostuvo.
Seguidamente, el conductor señaló que el Gobierno va a camino a repetir el régimen en Venezuela: "Pocos países se atreven a pedir allanamientos a medios de prensa y a periodistas. Repito: nosotros no pedimos coimas, porque para hacer eso tenés que ser un hijo de puta, que es lo que son ustedes. Coimeros e hijos de puta".
