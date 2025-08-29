Patricia Bullrich prohíbe entrar a todos los estadios del país al jefe de la barra de Independiente
El Ministerio de Seguridad endureció las sanciones contra Juan Eduardo Lenczicki tras los violentos disturbios en Avellaneda, por la Copa Sudamericana.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich, decidió avanzar con mano dura contra la violencia en el fútbol y renovó la restricción administrativa de concurrencia a espectáculos deportivos para Juan Eduardo Lenczicki, señalado oficialmente como el líder de la barra brava de Independiente.
Se trata de una prohibición sin plazo definido que regirá en todo el territorio argentino y que apunta a bloquearle el ingreso a cualquier estadio donde se juegue fútbol profesional. La medida fue comunicada mediante un parte oficial en el que se anticipó que el próximo lunes 1 de septiembre quedará plasmada en la Resolución 1039/2025, que será publicada en el Boletín Oficial.
Según detalló el ministerio, la decisión se toma como consecuencia directa de los gravísimos incidentes ocurridos el pasado 20 de agosto en el estadio Libertadores de América, cuando Independiente recibió a la Universidad de Chile por la Copa CONMEBOL Sudamericana. Aquella noche, la violencia ganó terreno tanto dentro como fuera del estadio, con agresiones entre hinchas de ambas parcialidades que obligaron a un despliegue inusitado de las fuerzas de seguridad.
En palabras de la propia cartera de Seguridad, “esta restricción tiene como objetivo prevenir la concurrencia de personas que pudieran generar riesgos para la seguridad en los espectáculos deportivos, en especial aquellas vinculadas a conductas violentas y estructuras de mando en parcialidades radicalizadas”.
De esta manera, la decisión se enmarca en el Programa Tribuna Segura, una de las políticas más promocionadas por Bullrich para intentar combatir a las mafias que controlan las hinchadas y reducir el nivel de conflictividad en los estadios.
El comunicado fue todavía más claro al remarcar: “En consecuencia, desde hoy se le prohíbe el ingreso a cualquier espectáculo deportivo. La medida ya está efectiva hoy y saldrá publicada el lunes 1 de septiembre del corriente año a partir de su publicación en el Boletín Oficial”. Con estas palabras, el ministerio buscó dejar en claro que la sanción contra Lenczicki no es simbólica sino inmediata y con alcance total.
Cabe recordar que no es la primera vez que el nombre de Lenczicki aparece asociado a episodios de violencia y al negocio paralelo que históricamente manejan las barras. En distintas oportunidades, la justicia y las fuerzas de seguridad lo ubicaron como referente de un grupo que disputa poder y recursos dentro del club de Avellaneda. La interna feroz de la barra de Independiente ya había derivado en enfrentamientos armados en años anteriores, con episodios que dejaron heridos y hasta muertos en las calles aledañas al Libertadores de América.
El caso también se da en un contexto de recrudecimiento de la violencia en el fútbol argentino, con incidentes registrados en distintas canchas de Primera División y copas internacionales. Desde la llegada de Bullrich nuevamente al Ministerio de Seguridad, se intensificaron los controles en accesos a los estadios, el uso de tecnología de identificación y la coordinación con la AFA para avanzar en listas negras de hinchas con antecedentes violentos.
