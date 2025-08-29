Patricia Bullrich prohíbe entrar a todos los estadios del país al jefe de la barra de Independiente

incidentes independiente u de chile Barras de Independiente molieron a palos a mujeres, grandes y chicos.

El comunicado fue todavía más claro al remarcar: “En consecuencia, desde hoy se le prohíbe el ingreso a cualquier espectáculo deportivo. La medida ya está efectiva hoy y saldrá publicada el lunes 1 de septiembre del corriente año a partir de su publicación en el Boletín Oficial”. Con estas palabras, el ministerio buscó dejar en claro que la sanción contra Lenczicki no es simbólica sino inmediata y con alcance total.

Cabe recordar que no es la primera vez que el nombre de Lenczicki aparece asociado a episodios de violencia y al negocio paralelo que históricamente manejan las barras. En distintas oportunidades, la justicia y las fuerzas de seguridad lo ubicaron como referente de un grupo que disputa poder y recursos dentro del club de Avellaneda. La interna feroz de la barra de Independiente ya había derivado en enfrentamientos armados en años anteriores, con episodios que dejaron heridos y hasta muertos en las calles aledañas al Libertadores de América.

El caso también se da en un contexto de recrudecimiento de la violencia en el fútbol argentino, con incidentes registrados en distintas canchas de Primera División y copas internacionales. Desde la llegada de Bullrich nuevamente al Ministerio de Seguridad, se intensificaron los controles en accesos a los estadios, el uso de tecnología de identificación y la coordinación con la AFA para avanzar en listas negras de hinchas con antecedentes violentos.