Involucran a Yanina Latorre en escándalo $LIBRA por presuntos chats con Mauricio Novelli: su escueto descargo

Lo que comenzó como una aparente negociación publicitaria tomó un giro político cuando Novelli mencionó su cercanía con el Ejecutivo. "Recién vuelvo de Casa Rosada. Te quería llamar por algo", escribió el empresario, en uno de los supuestos chats. La presunta respuesta de Latorre no hizo más que encender las alarmas sobre el alcance de estas relaciones.