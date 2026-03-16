Involucran a Yanina Latorre en escándalo $LIBRA por presuntos chats con Mauricio Novelli: su escueto descargo
La criptoestafa que salpica al presidente Javier Milei continúa sumando episodios y esta vez fue la periodista Fernanda Iglesias la que apuntó a su colega.
El escándalo de la criptomoneda $LIBRA suma un nuevo y explosivo capítulo que vincula al mundo del espectáculo con el poder político, ya que la periodista Fernanda Iglesias filtró una serie de capturas de WhatsApp atribuidas a la panelista Yanina Latorre y el empresario investigado Mauricio Novelli, donde se exponen acuerdos por promociones pagas y menciones directas al presidente Javier Milei.
Los chats revelan una dinámica comercial fluida entre Novelli y Latorre para promocionar activos digitales en Instagram, y en los mensajes, el empresario presiona para cerrar un paquete de publicaciones. "¿Te parece si avanzamos con las historias? Así las liquidamos las tres este mes", propone, a lo que la panelista accede solicitando los guiones correspondientes.
Sin embargo, el punto más polémico surge cuando Novelli le ofrece una ganancia inmediata de 5.000 dólares a cambio de registrarse en una plataforma de criptomonedas y verificar su identidad a través de un link referido.
Lo que comenzó como una aparente negociación publicitaria tomó un giro político cuando Novelli mencionó su cercanía con el Ejecutivo. "Recién vuelvo de Casa Rosada. Te quería llamar por algo", escribió el empresario, en uno de los supuestos chats. La presunta respuesta de Latorre no hizo más que encender las alarmas sobre el alcance de estas relaciones.
"Me habló Milei el otro día. ¿Es por él?", consultó la panelista, siembre de acuerdo con los mensajes difundidos por Iglesias; a lo que Novelli confirmó haber hablado con el mandatario recientemente antes de concretar una llamada privada de más de cinco minutos.
Los supuestos chats de Yanina Latorre con Mauricio Novelli
Qué dijo Yanina Latorre
A través de su cuenta de Instagram, la panelista lanzó un breve descargo, en el que dijo "leer algunas pavadas" y en el que aseguró no "valer 3.000 dólares" en un intento confuso de negar la información.
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