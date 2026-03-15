Sandra Pettovello negó versiones de una reunión con Mauricio Novelli: "Me llaman muchas personas"
En medio del escándalo de $LIBRA, la ministra de Capital Humano se cruzó en X con Maximiliano Ferraro.
El "Caso $LIBRA" vuelve a sacudir el tablero político con un fuerte cruce entre la Coalición Cívica y el Ministerio de Capital Humano. El diputado Maximiliano Ferraro puso bajo la lupa a la ministra Sandra Pettovello, sugiriendo un posible vínculo con Mauricio Novelli, empresario salpicado por la reciente criptoestafa y cercano al círculo íntimo del presidente Javier Milei.
Ferraro, quien encabezó la Comisión Investigadora de $LIBRA, utilizó sus redes sociales para exigir transparencia y consultó a la ministra sobre un intercambio de mensajes donde Novelli solicitaba una audiencia para ofrecer servicios educativos y prometer inversiones millonarias de fondos extranjeros.
"¿Podrá confirmar o desmentir esta conversación? ¿Efectivamente su secretaria le otorgó la audiencia y figura en el registro público?", disparó Ferraro en su cuenta de X, sembrando dudas sobre posibles contrataciones directas.
La ministra no dejó pasar el guante y salió al cruce de inmediato, desmintiendo cualquier contacto con el empresario. "No recibí a esa persona", afirmó. Incluso reveló que llamó personalmente al diputado para aclarar la situación, exigiéndole que publique su "enfática negativa".
"Me llaman muchísimas personas 'chapeando' y se las paso a mi privada. No conozco a esa persona y nunca la recibí", argumentó la ministra, muy cercana a Milei.
Lejos de dar por cerrado el tema tras el llamado de la funcionaria, Ferraro ratificó la necesidad de publicar los registros oficiales de audiencias del Ministerio. "Sería bueno que haya más ministros que den la cara, pero es necesario reforzar los mecanismos de transparencia", sentenció.
Además, anunció que este lunes a las 16:00 hs, los integrantes de la Comisión de $LIBRA brindarán una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados. Según adelantó, se presentará nueva información que vincula los hechos recientes con el informe final presentado a fines de 2025.
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