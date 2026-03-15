Sandra Pettovello negó versiones de una reunión con Mauricio Novelli: "Me llaman muchas personas"

Lejos de dar por cerrado el tema tras el llamado de la funcionaria, Ferraro ratificó la necesidad de publicar los registros oficiales de audiencias del Ministerio. "Sería bueno que haya más ministros que den la cara, pero es necesario reforzar los mecanismos de transparencia", sentenció.

Además, anunció que este lunes a las 16:00 hs, los integrantes de la Comisión de $LIBRA brindarán una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados. Según adelantó, se presentará nueva información que vincula los hechos recientes con el informe final presentado a fines de 2025.