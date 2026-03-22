Javier Milei afirmó que Argentina vive una "fiebre del oro" energética y le ofreció ayuda a Europa

En su afán de seguir al pie de la letra la agenda de su aliado político Donald Trump, indicó: "Seguramente antes de mitad de año, con el liderazgo de ese gran hombre que es Donald Trump, probablemente veamos a Cuba libre".

$LIBRA: se conocieron nuevos videos del celular de Mauricio Novelli que prueban su vínculo con Javier Milei

El portal Ámbito publicó este domingo dos nuevos videos: uno del backstage de la promoción llevada a cabo en la sede de la firma de Novelli y Jeremías Walsh, Professional Trader; y el segundo, de una charla presencial (y no por zoom como se había expuesto hasta ahora) que da Milei, en plena pandemia, y con Novelli junto a él. Video que termina con ambos a los abrazos.

Javier Milei Video Libra

Javier Milei Video Libra

Los reveladores documentos audiovisuales fueron hallados en el celular de Novelli. Javier Milei durante años promocionó la empresa de Novelli en sus perfiles en las diferentes redes sociales. Por esta promoción habría recibido un ingreso regular.

Los videos que ahora publica Ámbito son de 2021 y 2022. En el primero se ven los dos intentos de Milei a la hora de realizar la promoción que ya ha sido difundida tanto en medios de comunicación como en redes sociales.

Hasta el momento se sabía que las clases que Milei dictaba para la empresa de Novelli y Walsh eran vía zoom, pero estos nuevos videos prueban que también hubo encuentros presenciales.