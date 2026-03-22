Javier Milei afirmó que Argentina vive una "fiebre del oro" energética y le ofreció ayuda a Europa
Desde Budapest, el mandatario aseguró que el país podrá garantizar seguridad energética al Viejo Continente y proyectó exportaciones por más de 30.000 millones de dólares hacia 2030.
Durante su exposición en Hungría, Javier Milei dijo que la Argentina atraviesa una "fiebre del oro" en materia energética y se ofreció como un socio confiable para abastecer a Europa.
En su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el presidente puso el foco en el potencial exportador argentino: "Por dar un ejemplo, ahora Argentina está en condiciones de garantizar la seguridad energética de Europa. Estamos viviendo una fiebre del oro en inversiones de energía; imagínense que para 2030 exportaremos arriba de 30.000 millones de dólares por año", proyectó.
"Europa buscó durante años la independencia energética; nosotros le ofrecemos algo mejor: un socio confiable, con reservas enormes y un Gobierno que honra sus contratos", subrayó.
Además, aseguró haber aplicado un ajuste de 15 puntos del PBI en seis meses y sostuvo que, a partir de esas medidas, la pobreza se redujo del 57% al 30%. Y ratificó su objetivo de terminar con la inflación antes de finalizar su mandato y destacó la baja del riesgo país como un factor de atracción de inversiones.
"Argentina vuelve a ocupar un lugar de protagonismo, no desde la imposición, sino desde el ejemplo y desde lo que tiene para ofrecerle al mundo, impulsando un movimiento más amplio que busca recuperar la grandeza de América sobre la base de la libertad", exclamó.
En su afán de seguir al pie de la letra la agenda de su aliado político Donald Trump, indicó: "Seguramente antes de mitad de año, con el liderazgo de ese gran hombre que es Donald Trump, probablemente veamos a Cuba libre".
$LIBRA: se conocieron nuevos videos del celular de Mauricio Novelli que prueban su vínculo con Javier Milei
El portal Ámbito publicó este domingo dos nuevos videos: uno del backstage de la promoción llevada a cabo en la sede de la firma de Novelli y Jeremías Walsh, Professional Trader; y el segundo, de una charla presencial (y no por zoom como se había expuesto hasta ahora) que da Milei, en plena pandemia, y con Novelli junto a él. Video que termina con ambos a los abrazos.
Los reveladores documentos audiovisuales fueron hallados en el celular de Novelli. Javier Milei durante años promocionó la empresa de Novelli en sus perfiles en las diferentes redes sociales. Por esta promoción habría recibido un ingreso regular.
Los videos que ahora publica Ámbito son de 2021 y 2022. En el primero se ven los dos intentos de Milei a la hora de realizar la promoción que ya ha sido difundida tanto en medios de comunicación como en redes sociales.
Hasta el momento se sabía que las clases que Milei dictaba para la empresa de Novelli y Walsh eran vía zoom, pero estos nuevos videos prueban que también hubo encuentros presenciales.
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